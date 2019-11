Project Sakura Wars: Der Song von Claris und Oboro als Gegenspieler angekündigt

Sega hat ein neues Charakter-Musikvideo zu Project Sakura Wars veröffentlicht. Nach Sakura Amamiya, Hatsuho Shinonome und Elise sowie Azami Mochizuki, Lancelot, Anastasia Palma und Huang Yui stellt Sega nun auch den Song von Claris vor.

Claris (gesprochen von Saori Hayami)

Sie ist ein Mitglied der Einheit „Imperial Combat Revue: Floral Division“ und 16 Jahre alt. Claris stammt aus Luxemburg und ist ein niedliches Mädchen, welches gerne Bücher liest. Durch das Lesen lernt sie jeden Tag verschiedene Dinge und kann dadurch ihre Neugierde stillen. Ihr kompletter Name lautet Clarissa Snowflake. Sie ist eine Nachfolgerin der schwarzen Magie „Juumadou“. Dabei werden Bücher verwendet und das Wissen wird von Generation zu Generation innerhalb der Familie Snowflake weitergegeben.

Das Lied „Rinbu“ wird von der Synchronsprecherin Saori Hayami gesungen. Der Text stammt aus der Feder von Jirou Ishii. Die Komposition übernahm dabei Kouhei Tanaka, während Yasuhisa Murase für das Arrangement verantwortlich war.

Sega stellt uns zudem mit Oboro einen neuen Gegenspieler für Project Sakura Wars vor.

Oboro (gesprochen von Daisuke Kishio)

Oboro ist ein hochrangiger Kouma und greift die Imperiale Hauptstadt zusammen mit Yasha an. Er genießt es, Menschen in Panik zu versetzen und sie verzweifelt sterben zu sehen. Er beherrscht „Genjutsu“ (Magie). Wer sich ihm in den Weg stellt, wird mit Wahnvorstellungen gequält und schlussendlich zerstört.

Er pilotiert Arahabaki, mit welchem er die Floral Divsion angreift.

Project Sakura Wars soll in Japan am 12. Dezember für PlayStation 4 erscheinen. Der Release im Westen ist für das Frühjahr 2020 vorgesehen. In Japan gibt es ab dem 21. November eine Demo.

via Gematsu (2), Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega / Famitsu