Publisher PQube hat den Switch-Launchtrailer zu New Super Lucky’s Tale veröffentlicht. Der Titel von den Playful Studios ist ab sofort digital für Nintendos Hybridkonsole erhältlich.

Wenn ihr euch New Super Lucky’s Tale für Nintendo Switch ins Regal stellen möchtet, müsst ihr euch aber ein wenig länger gedulden. Eine Handelsversion erscheint am 13. Dezember.

Bei ShopTo bekommen Sparfüchse auf eine Vorbestellung derzeit 20% Rabatt*. Der Händler liefert weltweit. Aber auch bei Amazon könnt ihr zuschlagen*.

Ursprünglich für Xbox One und PCs erschienen

Ursprünglich erschien der 3D-Adventure-Platformer Super Lucky’s Tale am 7. November 2017 für PCs und Xbox One. New Super Lucky’s Tale erzählt die Geschichte rund um den liebenswerten Fuchs Lucky, der sich auf einer Reise zu einem Helden entwickelt und die Welt rettet. Die Level wurden in der Neuauflage überarbeitet und neu designt, mit einer um 360° drehbaren Kamera und Verbesserungen in Bereichen wie Licht- und Schatteneffekten, Dialogen, Sound und vielem mehr.

Der Launchtrailer zu New Super Lucky’s Tale

Bildmaterial: New Super Lucky’s Tale, PQube / Playful Studios