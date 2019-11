Persona 5 Royal: Atlus veröffentlicht Trailer-Paket zu kommenden DLCs

Inzwischen ist Persona 5 Royal in Japan erschienen und hat sofort die Spitze der japanischen Verkaufscharts erklimmen können.

Atlus hat nun einige Trailer veröffentlicht, welche euch die zukünftigen Inhalte der erweiterten Version zeigen sollen. Die herunterladbaren Inhalte werden ab dem 14. November erhältlich sein.

‚Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Fullmoon‘ sowie ‚Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Foggyday‘ werden 300 Yen, umgerechnet circa 2,50 Euro, kosten. Das ‚Persona Q2: New Cinema Labyrinth Costume & BGM Special‘-Set wird 800 Yen kosten (circa 7 Euro).

Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Foggyday

Challenge Battle: Saikou no Ogyakusan Fullmoon

Persona Q2: New Cinema Labyrinth Costume & BGM Special

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 5 Royal, Atlus