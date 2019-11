Project Sakura Wars: Demo-Version soll am 21. November in Japan erscheinen

Der japanische Publisher und Entwickler Sega gab nun bekannt, dass bereits am 21. November 2019 eine Demoversion zu Project Sakura Wars im japanischen PlayStation Store veröffentlicht werden soll. Sega verkündete diese Neuigkeit während eines Stage-Events der momentan in Japan stattfindenden PlayStation Matsuri Sapporo 2019. Die Demo zu Project Sakura Wars soll den Spielern einen Einblick in die Adventure- und Kampf-Parts des Spiels bieten.

Die Demoversion zu Project Sakura Wars soll am 21. November 2019 im japanischen PlayStation Store erscheinen. Die finale Version soll dann am 12. Dezember 2019 in Japan erscheinen. Eine Version für Europa und Nordamerika soll dann im Frühling 2020 folgen.

Der ältere Ankündigungstrailer zu Project Sakura Wars

via Gematsu, Bildmaterial: Project Sakura Wars, Sega