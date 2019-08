Sonntagsfrage: Besucht ihr die Gamescom 2019?

Die Gamescom steht vor der Tür! Das bedeutet volle Gänge, viele Menschen und lange Schlangen vor einigen Spielen. Doch die Messe hat auch ein anderes Gesicht. Einmal im Jahr trifft man Leute, die man lange nicht mehr gesehen hat, zelebriert sein Hobby und trifft eventuell den einen oder anderen Promi oder Influencer, den man mag.

Dieses Jahr geht die Gamescom sogar ein wenig früher los. Mit dem Live-Event „Gamescom: Opening Night Live” leitet Geoff Keighley zum Auftakt ein und präsentiert Neuheiten aus der Videospielwelt. Entweder vor Ort oder im Livestream könnt ihr die Sause verfolgen und unter anderem Hideo Kojima sehen. Der Stream startet am Montag um 20 Uhr deutscher Zeit.

Es gibt also wieder einiges zusehen in diesem Jahr. Natürlich sind auch wir von JPGAMES erneut vor Ort und werden Spiele anspielen sowie darüber berichten. Doch wie sieht es mit euch aus? Werdet ihr ebenfalls auf der Gamescom 2019 unterwegs sein? Dies könnt ihr uns in der heutigen Sonntagsfrage beantworten. Eventuell schreibt ihr noch dazu worauf ihr euch am meisten freut.

Ihr habt die Möglichkeiten bis zu sechs Antwortmöglichkeiten zu wählen, sprich die Tage, an denen ihr auf der Messe seid.

Das gibt es unter anderem auf der Gamescom zu sehen:

Die Ergebnisse der Sonntagsfrage vom 11. August

Die Frage nach eurem Lieblingsspiel von Suda51 gab es in der letzten Woche. An die Spitze schaffte es mit über 38% aller abgegebenen Stimmen Lollipop Chainsaw. Mit ein wenig Abstand landet Shadows of the Damned auf den zweiten Platz mit über 14% der Stimmen. Knapp dahinter befindet sich Killer is Dead mit über 12% der Stimmen. Die komplette Ergebnis sieht wie folgt aus: