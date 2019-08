Cyberpunk 2077: Deutsche Fassung feiert Weltpremiere auf der Gamescom 2019

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED / Bandai Namco Games

Wie der polnische Entwickler und Publisher CD Projekt RED nun bekanntgab, soll die deutschsprachige Fassung von Cyberpunk 2077 auf der diesjährigen Gamescom 2019, welche vom 20. bis zum 24. August in Köln stattfinden wird, Weltpremiere feiern. Das bedeutet auch, wir lernen die Synchronsprecher kennen.

Für die Rolle des Johnny Silverhand, welcher im Spiel vom US-Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves verkörpert und synchronisiert wird, hat man sich für die deutsche Version passenderweise Benjamin Völz geschnappt, welcher auch in zahlreichen Filmen die deutsche Synchronstimme von Keanu Reeves spricht.

Völz habe laut eigenen Angaben eine Schwäche für das Cyberpunk-Genre, seit er im Jahre 1992 am Directors Cut von Blade Runner mitgearbeitet hatte. Die deutsche Synchronisation wurde vom in Berlin ansässigen Übersetzungsstudio Globaloc angefertigt, um die Qualität der Synchronisation so hochwertig wie nur möglich zu halten, erklärte Mikołaj Szwed, Senior Localization Producer bei CD Projekt RED.

Die jeweils erste Präsentation des Tages bei der Gamescom 2019 soll auf Basis der deutschen Version stattfinden

Auf der Gamescom 2019 soll die jeweils erste Präsentation des Tages auf Basis der deutschen Version abgehalten werden. Alle folgenden Präsentationen sollen dann wieder anhand der englischen Version präsentiert werden. Der Stand von Cyberpunk 2077 befindet sich in Halle 6 der Gamescom-Messehallen. Dort präsentieren Entwickler von CD Projekt RED eine Live-Demo des kommenden Rollenspiel-Hits.

Cyberpunk 2077 soll weltweit am 16. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Im gleichen Zeitraum erscheint auch das unlängst angekündigte Artbook The World of Cyberpunk 2077.

Es entsteht in Zusammenarbeit mit dem US-Verlag Dark Horse Books und erscheint in einer Hardcover-Version, vollständig koloriert.

Über die konkreten Inhalte ist natürlich nicht viel bekannt, aber die Macher versprechen intensive Einblicke in Night City, die Geschichte und Charaktere. Bei Amazon Deutschland könnt ihr euch The World of Cyberpunk 2077 übrigens bequem importieren*.

Der offizielle E3-Trailer zu Cyberpunk 2077:

via cyberpunk.net