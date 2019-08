Spelunky 2 soll doch nicht mehr 2019 erscheinen

Bildmaterial: Spelunky 2, Mossmouth / BlitWorks

Der Entwickler und Publisher Mossmouth gab nun bekannt, dass die Entwicklung von Spelunky 2 doch mehr Zeit in Anspruch nimmt, als es ursprünglich geplant war. Somit wird der Release definitiv nicht mehr 2019 stattfinden.

Vielmehr wurde das Erscheinungsdatum nun auf das Jahr 2020 verlegt. Dies gab Derek Yu, Gründer von Mossmouth nun bekannt. Ein konkretes Datum, wann der Titel denn nun erscheinen soll, wurde noch nicht genannt. Laut Yu schreite die Entwicklung zwar in großen Schritten voran, dennoch benötige man mehr Zeit, um den Titel bestmöglich entwickeln zu können.

Zur Ankündigung 2017 gab Spelunky-Macher Derek Yu diese interessante Einführung:

Wie ihr bereits im [Ankündigungs-]Trailer sehen konntet, hatte das Eltern-Sein einen großen Einfluss auf die Geschichte und das Design von Spelunky 2. Ich werde es eurer Vorstellung überlassen, was das alles bedeutet, aber ich kann euch sagen, dass es Überschneidungen gibt bei der Arbeit an einem Sequel und ein Elternteil zu sein. Beides erfordert einiges an Reflektion über die Vergangenheit und Gedanken an die Zukunft.