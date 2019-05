XSEED gibt Erscheinungsdatum für Senran Kagura: Peach Ball bekannt und enthüllt PC-Version

Bildmaterial: Senran Kagura: Peach Ball, XSEED, Marvelous / Honey ∞ Parade Games

In welchem Genre haben wir die Shinobi aus Senran Kagura eigentlich noch nicht gesehen? Richtig: Im Pinball-Genre. Das dachten sich wahrscheinlich auch die Entwickler bei Marvelous und Honey ∞ Parade Games und veröffentlichen am 9. Juli Senran Kagura: Peach Ball. An diesem Tag erscheint eine Version für Switch in Nordamerika. Eine PC-Version via Steam soll ebenfalls im Sommer folgen.

Während das Spiel in Europa nur digital erscheint, gibt es in Nordamerika eine limitierte physische Ausgabe im Online-Shop von XSEED und bei ausgewählten Händlern.

Von Biestern, Flipper und Mädels

Haruka entwickelt ein Mittel zur Körperveränderung, welches die Mädels in niedliche Bestien verwandelt. Um diesen Zustand wieder rückgängig zu machen, muss man nun Flipper spielen. Das alles spielt sich in einem Vergnügungspark ab. Erfüllt man Missionen und steigert sein Punktekonto, gibt es „Sexy Challenges“ zur Belohnung. Trifft ein Ball eines der Mädchen, wird man diverse zweideutige Reaktionen erleben können. So werden diese mit Wasser erfrischt, bis am Ende die Kleider vom Leib fallen.

Darüber hinaus gibt es noch die „Super Sexy Challenges“, welche das Treffen der Mädchen noch weiter erleichtern. Das wird dadurch erreicht, dass ihre Brüste und Hintern näher an die Flipper-Bedienhebel heranrücken. Weitere Features umfassen den serientypischen „Locker Room Mode“ und im „Skinship Mode“ wird HD-Rumble unterstützt.

via Gematsu