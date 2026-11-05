God of War Laufey verschoben: Auf Fayes Abenteuer müssen Fans länger warten

Es war das große „One Last Thing“ der State of Play im vergangenen Juni: Mit God of War Laufey kündigten Sony und Santa Monica Studio überraschend ein neues Kapitel der beliebten Action-Adventure-Reihe an. Und das mit einer ungewöhnlichen Hauptfigur.

Eigentlich sollte das Abenteuer bereits am 16. Februar 2027 erscheinen. Doch daraus wird nun nichts. Wie Santa Monica Studio offiziell bekannt gegeben hat, verschiebt sich die Veröffentlichung um rund drei Monate auf den 20. Mai 2027.

Santa Monica Studio braucht mehr Zeit

In einer Stellungnahme erklärt das Entwicklerstudio, dass man sich seit der Enthüllung im Juni über die große Begeisterung für Fayes Geschichte freue. Gleichzeitig wolle man dem Vertrauen der Fans gerecht werden.

Deshalb habe man sich entschieden, die Veröffentlichung nach hinten zu verschieben. Die zusätzliche Zeit soll genutzt werden, um dem Spiel den letzten Feinschliff zu verpassen und das bestmögliche Ergebnis abzuliefern.

Konkrete technische Probleme oder andere Schwierigkeiten nennt Santa Monica Studio nicht. Man bedankt sich aber für die Geduld der Fans und verspricht, schon bald weitere Neuigkeiten zu teilen.

Diesmal steht nicht Kratos im Mittelpunkt

Mit God of War Laufey geht die Reihe einen besonderen Schritt. Erstmals übernimmt in einem Hauptteil nicht Kratos die Hauptrolle, sondern seine Frau Faye, die auch als Laufey die Gerechte bekannt ist.

Die Geschichte setzt nach ihrem Tod ein, der bereits vor den Ereignissen von God of War aus dem Jahr 2018 liegt. Faye erwacht unerwartet in einer fremden Welt und erfährt, dass ihre Pläne zum Schutz von Kratos und Atreus in Gefahr geraten sind.

Um ihre Familie zu retten, muss sie sich durch das sogenannte Everywhen kämpfen, eine jenseitige Welt der Götter. Dort streiten mächtige Gottheiten aus verschiedenen Mythologien um die Vorherrschaft, während gefährliche Magie das Reich durchzieht.

Bis wir selbst herausfinden können, was es mit dieser ungewöhnlichen Welt auf sich hat, dauert es nun also etwas länger. God of War Laufey wird aber immerhin auch als physische Version erscheinen. Das hatten die Entwickler bereits seit geraumer Zeit kommuniziert. Ebenso kennen wir die Vorbestellerboni zum Spiel.

via VGC, Bildmaterial: God of War Laufey, Sony, Sony Santa Monica