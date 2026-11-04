Pokémon Pokopia: Der nächste DLC hat endlich einen Termin – und Knapfel schaut auch vorbei

In Pokémon Pokopia wird weiterhin fleißig gebaut, dekoriert und natürlich Freundschaft mit Pokémon geschlossen. Nachdem im August mit „Blubbmeeria“ bereits der erste Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses erschienen ist, steht jetzt fest, wann es mit dem nächsten Kapitel weitergeht.

„Dekozauber“, der zweite Teil des Erweiterungspasses, erscheint am 9. Dezember 2026. Passend dazu hat The Pokémon Company weitere Details zu den neuen Inhalten verraten. Und auch abseits des DLCs gibt es bald wieder etwas zu tun.

Neue Accessoires und weitere Pokémon

Wie der Name bereits vermuten lässt, dreht sich in „Dekozauber“ vieles um die individuelle Gestaltung. So können SpielerInnen künftig nicht nur Ditto, sondern auch dessen Pokémon-Nachbarn mit verschiedenen Accessoires ausstatten.

Darüber hinaus erwarten euch weitere Pokémon und zusätzliche Items. Wer den Erweiterungspass besitzt, darf sich außerdem auf neue Städte zum Erkunden und weitere Möglichkeiten zum Dekorieren freuen.

Zum Spielen wird das kostenlose Software-Update auf Version 3.0.0 benötigt. Außerdem müssen zuvor einige wichtige Wünsche in Welkwüstia abgeschlossen werden. Dazu gehören „Erhöhe den Umgebungslevel“, „Ein Neubeginn für das Pokémon-Center“ und Driftlons Auftrag „Finde ein Plüschi“.

Für KäuferInnen des Erweiterungspasses gibt es zudem einige Extras, darunter Anleitungen für Ditto-Getümmel-Muster-Blöcke und passende Tapeten.

Und damit ist noch lange nicht Schluss: Ein dritter DLC-Teil mit einer weiteren Stadt zum Erkunden und Wiederaufbauen soll 2027 folgen.

Knapfel bringt ein fruchtiges Event mit

Noch vor dem neuen DLC steht allerdings ein weiteres kostenloses Event auf dem Programm. Unter dem Namen „Das Knapfel fällt nicht weit vom Stamm“ besucht das Apfelhaus-Pokémon Knapfel eure Welt. Der Eventzeitraum ist vom 16. November, 5:00 Uhr, bis zum 1. Dezember 2026, 4:59 Uhr (jeweils Ortszeit).

Während des Events sammelt ihr Saftige Äpfel, die ihr gegen verschiedene Belohnungen eintauschen könnt. Dazu gehören unter anderem Möbel im Apfelstil, mit denen sich neue Habitate für Drapfel, Schlapfel, Sirapfel und Hydrapfel errichten lassen.

Das Event steht allen BesitzerInnen von Pokémon Pokopia offen, ein Erweiterungspass ist also nicht erforderlich. Voraussetzung ist lediglich, dass das Spiel mindestens auf Version 2.0.1 aktualisiert wurde.

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo