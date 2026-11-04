Zelda: Ocarina of Time erhält zum Launch sein erstes Update und das hat es zu bieten

Morgen ist es endlich so weit: Am 5. November erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time exklusiv für Nintendo Switch 2. Kurz vor der Veröffentlichung hat Nintendo jetzt bereits das erste Update für das Remake bereitgestellt.
Mit Version 1.1.1 erhält das Abenteuer sein offenbar obligatorisches Launch-Update. Besonders umfangreich fallen die Patchnotes zwar nicht aus, eine wichtige Funktion wird damit aber freigeschaltet.
Zelda Notes wird unterstützt
Die wichtigste Neuerung betrifft Zelda Notes, das über die Nintendo-Switch-App auf dem Smartphone genutzt werden kann. Mit dem Update wird die entsprechende Unterstützung im Spiel aktiviert.
Nach der Installation müssen SpielerInnen das Spiel starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Zelda Notes einzurichten. Welche Funktionen genau auf euch warten, könnt ihr hier bei uns nachlesen.
Darüber hinaus hat Nintendo laut den offiziellen Patchnotes mehrere nicht näher beschriebene Probleme behoben, um das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern. Welche Fehler konkret beseitigt wurden, geht aus den Angaben allerdings nicht hervor.
The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Unser Mammut-Test zum großen Zelda-Remake ist übrigens inzwischen ebenfalls online. Schaut doch gerne mal rein!
via Nintendo Everything, Bildmaterial:Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
2 Kommentare
Ich möchte wirklich niemals mein Handy für ein Spiel benutzen müssen. Solche Funktionen wie hier sind ok, auch wenn sie für mich auch gar nicht existieren müssten da ich es eh nie benutzen werde, aber wenn jemals irgendwas wichtiges auf diese bescheidenen App ausgelagert wird dann spiel ich das Spiel lieber gar nicht als so ein Mist mit zu machen.
Ich finde die Implementierung vollkommen in Ordnung. Es ist rein optional und das ist auch gut so. Niemand sagt ja auch, dass man Handy parallel zum Spiel öffnen muss (für manche Funktionen schon, ich weiß). Was ich btw auch nicht machen würde.
Aber ein paar Stats durchlesen oder mich im Zelda-Quiz versuchen, wenn die Konsole mal aus ist, finde ich okay.