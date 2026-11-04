Zelda: Ocarina of Time erhält zum Launch sein erstes Update und das hat es zu bieten

Morgen ist es endlich so weit: Am 5. November erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time exklusiv für Nintendo Switch 2. Kurz vor der Veröffentlichung hat Nintendo jetzt bereits das erste Update für das Remake bereitgestellt.

Mit Version 1.1.1 erhält das Abenteuer sein offenbar obligatorisches Launch-Update. Besonders umfangreich fallen die Patchnotes zwar nicht aus, eine wichtige Funktion wird damit aber freigeschaltet.

Zelda Notes wird unterstützt

Die wichtigste Neuerung betrifft Zelda Notes, das über die Nintendo-Switch-App auf dem Smartphone genutzt werden kann. Mit dem Update wird die entsprechende Unterstützung im Spiel aktiviert.

Nach der Installation müssen SpielerInnen das Spiel starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen, um Zelda Notes einzurichten. Welche Funktionen genau auf euch warten, könnt ihr hier bei uns nachlesen.

Darüber hinaus hat Nintendo laut den offiziellen Patchnotes mehrere nicht näher beschriebene Probleme behoben, um das allgemeine Spielerlebnis zu verbessern. Welche Fehler konkret beseitigt wurden, geht aus den Angaben allerdings nicht hervor.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Unser Mammut-Test zum großen Zelda-Remake ist übrigens inzwischen ebenfalls online. Schaut doch gerne mal rein!

via Nintendo Everything, Bildmaterial:Zelda: Ocarina of Time, Nintendo