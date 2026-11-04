Zwei Spiele, ein Name: Das kuriose Indie-Bundle gibt es jetzt auch für Nintendo Switch

Erinnert ihr euch noch an die kuriose Geschichte rund um die beiden Indie-Spiele namens Piece by Piece? Im März berichteten wir darüber, wie zwei völlig unabhängige Studios innerhalb weniger Tage Spiele mit exakt demselben Namen auf Steam veröffentlichten.

Was zunächst nach einem ziemlich unglücklichen Zufall klang, entwickelte sich für beide Seiten zu einer echten Erfolgsgeschichte. Statt sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, schlossen sich die Verantwortlichen kurzerhand zusammen und veröffentlichten das Piece by Piece Double Bundle.

Und genau dieses ungewöhnliche Paket ist jetzt bald auch für Nintendo Switch erhältlich.

Zwei Spiele zum Vorteilspreis

Im Nintendo eShop kostet das Bundle derzeit 18,99 Euro. Einzeln werden für die beiden Titel 9,99 Euro beziehungsweise 12,79 Euro fällig. Wer beide Spiele kaufen möchte, spart mit dem Paket also knapp vier Euro. Beide Spiele erscheinen, natürlich gleichzeitig, am 25. November 2026.

Dabei könnten die beiden Spiele unterschiedlicher kaum sein: Während der Titel von No More Robots eine gemütliche Shop-Simulation bietet, handelt es sich beim gleichnamigen Spiel von Neon Polygons um einen Puzzle-Plattformer.

Dass ausgerechnet die Namensgleichheit zum Erfolg beitrug, überraschte damals selbst No-More-Robots-Gründer Mike Rose. Nach eigenen Angaben verkaufte sich sein Spiel etwa dreimal so häufig wie ursprünglich erwartet. Rund die Hälfte der KäuferInnen griff direkt zum gemeinsamen Bundle.

Was auf Steam als spontane Zusammenarbeit begann, findet damit nun auch auf Nintendos Konsole seine Fortsetzung. Wer die Geschichte damals verfolgt hat und beide Indies noch nachholen möchte, bekommt jetzt eine weitere Gelegenheit dazu.

Bildmaterial: Piece by Piece, No More Robots