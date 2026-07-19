Nach Xbox Reset: Bethesda beruhigt Fans zu Elder Scrolls sowie Fallout und gibt Ausblick

Nach vielen Gerüchten machte Xbox kürzlich alles offiziell. Im Rahmen einer großen Reset-Offensive schließen zahlreiche Studios ihre Pforten; im Laufe des Geschäftsjahres sollen rund 3.200 Beschäftigte entlassen werden. Bethesda scheint von diesem Rundumschlag nicht betroffen. Das möchte die beliebte RPG-Schmiede offenbar klar kommunizieren und veröffentlichte nun eine Nachricht an die Fans. Inklusive interessanter Zukunftsaussichten.

Die Zukunft von Fallout

Während man sich für Projekte wie Starfield auf die Schulter klopft und weitere Inhalte verspricht, fokussiert sich ein großer Teil des Schreibens auf die Zukunft von Fallout. Die Marke genieße „derzeit höchste Priorität“. „Fallout 5 bleibt unser langfristiges Ziel, und wir haben aktuell mehrere Fallout-Projekte in aktiver Entwicklung“, heißt es konkret.

Auch Fallout 76 soll mit einer großen Erweiterung, die als Prequel zu Fallout 3 dient, ergänzt werden. Stichwort „Fallout 3“: Sowohl zu diesem RPG-Meilensteien als auch zum beliebten „New Vegas“ seien Remaster angedacht. Übrigens: Auch „New Vegas“-Entwickler Obsidian arbeitet an einem neuen Fallout-Titel.

Für Fallout Shelter stünden ebenfalls neue Inhalte an. „Zudem befindet sich ein ungeskriptetes TV-Projekt zu Fallout Shelter in Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Amazon Studios und Kilter Films in der Entwicklung“, heißt es weiter. Die Produktion zur dritten Staffel der Amazon-Adaption laufe zudem bereits.

The Elder Scrolls VI im Fokus

Für die meisten Bethesda-Fans sicher umso spannender: An The Elder Scrolls VI werde derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Hier liege der Schwerpunkt des Studios, ein Großteil des Teams arbeite an dem Mammut-RPG, während sich Fallout 5 in der Vorproduktion befinde. Beide Titel entstehen übrigens auf Basis der Creation Engine 3 – „eine gemeinsame Technologieplattform, die wir seit der Veröffentlichung von Starfield aufbauen.“

Eine zeitnahe Veröffentlichung solltet ihr deshalb aber nicht erwarten. „Das nächste Kapitel ist auf dem Weg. Wir liegen voll im Zeitplan, sind begeistert von der Optik und spielen den Titel bereits täglich“, heißt es. Immerhin ein Lebenszeichen.

„Wir freuen uns riesig auf das, was vor uns liegt, und wollten heute so viel wie möglich mit euch teilen. Wir können euch gar nicht genug für alles danken, was ihr uns und diesen Welten gegeben habt. Und wir können es kaum erwarten, sie gemeinsam weiterzuführen“, schließt die Nachricht. Es sieht also (zumindest aktuell) so aus, als ginge es Bethesda im Chaos des Xbox-Resets gut.

via Bethesda, Bildmaterial: Fallout 4, Bethesda