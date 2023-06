The Elder Scrolls VI: Phil Spencer verrät, wie viele Jahre das Bethesda-RPG noch entfernt ist

Das US-amerikanische Kartellamt hat Microsoft gerade fest im Griff. Denn die anstehende Übernahme des Publishers und Entwicklers Activision Blizzard sorgt für mächtig Aufsehen, auch außerhalb der Gaming-Branche.

Der CEO der Xbox Game Studios Phil Spencer muss sich etlichen Fragen rund um die Übernahme von Activion Blizzard und auch der bereits abgeschlossenen Übernahme von ZeniMax Media beziehungsweise Bethesda stellen.

Fans müssen sich noch eine ganze Weile gedulden

In erster Linie ging es natürlich um die kommenden Exklusivtitel, welche Bethesda lediglich für Xbox und PCs entwickeln soll. Hier kam auch der nächste Teil der äußerst beliebten Elder-Scrolls-Reihe The Elder Scrolls VI ins Gespräch.

Als Phil Spencer gefragt wurde, auf welchen Plattformen der Titel denn erscheinen soll, gab Spencer eindeutig zu verstehen, dass man hier von einem Projekt spreche, welches noch gute fünf Jahre in Entwicklung sein wird. Hier könne man also noch nicht sagen, auf welchen Plattformen der Titel überhaupt erscheinen wird. The Elder Scrolls VI sollte zudem nicht vor 2028 das Licht der Gaming-Welt erblicken.

Angekündigt wurde der mittlerweile sechste Teil der traditionsreichen Reihe im Zuge der E3 im Jahre 2018. Dann wurde es still um das Projekt und das bis zum heutigen Tag.

Der Ankündigungstrailer:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

via The Gamer, Bildmaterial: The Elder Scrolls VI, Bethesda