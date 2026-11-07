Leben im japanischen Hinterland: Hübsche Slow-Life-Sim erobert weitere Plattformen

Das zuerst für Apple Arcade und später für Nintendo Switch und Steam veröffentlichte und inzwischen über 100.000 Mal verkaufte Japanese Rural Life Adventure ist ab sofort auch für PS4 erhältlich und auch auf PS5 kompatibel. Deutsche Texte gibt es inzwischen übrigens auch.

Zum Launch gibt es für Mitglieder von PlayStation Plus 20 Prozent Rabatt. Auf Switch und Steam wurde der Preis außerdem von 24,50 Euro auf 18,99 Euro gesenkt. Für Fans des Haptischen gibt es auch gute Nachrichten: G-MODE Corporation kündigte eine physische Switch-Version an, die am 12. November erscheinen soll.

Bereit für ein neues Landleben – diesmal mitten im japanischen Hinterland? Japanese Rural Life Adventure ist die Gelegenheit dazu. Das Spiel bezeichnet sich selbst als „relaxing slow-life simulation“ – und genau das spürt man auch. Das Spiel, welches natürlich auch an Genre-Vertreter wie Stardew Valley erinnert, versetzt euch in eine liebevoll gestaltete Pixel-Art-Welt, irgendwo auf dem japanischen Land.

Von dort an beginnt der Alltag: Unkraut entfernen, Böden putzen, die traditionellen Shoji-Papierwände reparieren. Nach und nach lernt ihr, wie sich das Leben im Dorf anfühlt – und wie viel Arbeit in einem selbstversorgenden Alltag steckt.

Das alles in einem japanischen-Setting: Ihr könnt im Frühling Kirschblüten betrachten, im Sommer am Dorffest teilnehmen, im Herbst geröstete Süßkartoffeln essen und im Winter das Läuten der Tempelglocke hören, bevor es zum ersten Schreinbesuch des neuen Jahres geht.

Ein Trailer:

Bildmaterial: Japanese Rural Life Adventure, G-MODE, Game Start