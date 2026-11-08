Nach 17 Jahren: Minecraft segelt auch auf Switch 2 zum Erfolg und beweist Ausdauer

In der zurückliegenden Verkaufswoche kehrte in Deutschland wieder etwas Ruhe ein. Nach Gears of War: E-Day, Mario vs. FIFA und Castlevania sowie zuletzt Final Fantasy Resonance vs. Nintendo Switch Sports Resort ist die aktuelle Woche geprägt von: Minecraft.

Der Klassiker (das Spiel ist 17 Jahre alt) erhielt in der letzten Woche eine neue Version für Nintendo Switch 2* und offensichtlich gibt es immer noch Menschen, die eine neue Plattformversion von Minecraft kaufen. Dabei bildet GfK Entertainment wohlgemerkt bei seinen Erhebungen nur den stationären Handel ab.

Minecraft schaffte es jedenfalls aus dem Stand auf Position drei der „Switch 2“-Rankings hinter Nintendo Switch Sports Resort und Mario Kart World. In den plattformübergreifenden Charts reiht sich die neue Version für Switch 2 hinter Switch Sports Resort und Mario Kart World ein.

Ihr merkt: Das ist die gleiche Reihenfolge gleicher Spiele. Sicherlich auch ein Fingerzeig, wie stark die neue Nintendo-Konsole hierzulande schon ist. Minecraft holt unterdessen in den Switch- und PS4-Charts auch den zweiten Platz und in den PS5-Rankings den sechsten Platz.

Sehr viel Switch 2, sehr viel Minecraft. Im Windschatten dribbelt sich EA Sports FC 27 auf Xbox Series wieder auf den ersten Platz vor Call of Duty: Modern Warfare 4. Die PS5-Charts bleiben mit Call of Duty und Final Fantasy Resonance unverändert im Vergleich zur Vorwoche.

Bildmaterial: Minecraft, Xbox Game Studios, Mojang