Das neue „School RPG“ mit Atlus-DNA und von Ex-Entwicklern heißt Villion: Code

Erst kürzlich gab es einen ersten Teaser, jetzt folgen handfeste Informationen aus der japanischen Famitsu: Compile Heart hat Villion: Code offiziell angekündigt. Das sogenannte „School RPG“ entsteht unter Mitwirkung mehrerer Atlus-Veteranen, allen voran Kouji Okada, Mitbegründer von Atlus sowie Miterschaffer von Shin Megami Tensei und Persona.

In Japan erscheint der Titel bereits am 25. Mai für PlayStation 5, PlayStation 4, Switch und Switch 2. Eine Lokalisierung wurde noch nicht angekündigt, aber schon ganz andere „Compile Heart“-Games haben es in den Westen geschafft. Widmen wir uns also den Details!

Neben Okada sind weitere bekannte Ex-Atlus-Namen an Bord: Tadashi Satomi (Persona 1 & 2) kümmert sich um das Szenario, Tsukasa Masuko um die Musik, und das Charakterdesign stammt von Ilya Kuvshinov.

Setting, Gameplay und Technik

Villion: Code spielt in einer nahen Zukunft: Schauplatz ist eine Universitätsstadt auf einer schwebenden Insel in der Bucht von Tokio. Studenten und Lehrkräfte haben sich in Monster verwandelt, durch die sich die Spieler kämpfen müssen. Die prozedural generierten Dungeons bestehen aus röhrenförmigen Arealen ohne Decke, die 360-Grad-Bewegung in alle Richtungen erlauben – visuell und spielerisch angelehnt an Arcade-Klassiker wie Gyruss. Die Kämpfe laufen als schnelles Echtzeit-Action-System ab.

In Japan liegt die Standardversion umgerechnet bei etwa 45 bis 50 Euro, für die Collector’s Edition werden bis zu 100 Euro fällig. Die PS4-Version erscheint ausschließlich digital. Preise oder Termine für den westlichen Markt sind bislang nicht bekannt.

Unabhängig davon, wie man zu Compile Heart steht: Villion: Code bleibt durch sein Setting, das ungewöhnliche Dungeon-Design und das erfahrene Kreativteam definitiv ein Titel, den Genre-Fans im Blick behalten sollten. Der erste Trailer wird vermutlich bald folgen.

