Koei Tecmo kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus: In dieser Woche läutete man schon die Party zum 30-jährigen Jubiläum von Dead or Alive ein. Und auch das originale Nioh feiert jetzt schon seinen 10. Geburtstag. Auch dazu hat man sich etwas überlegt.

Zunächst kündigte man aus diesem Anlass die Nioh 3: Complete Edition an. Diese „umfassendste Form“ des Dark-Samurai-Abenteuers wird am 28. Januar 2027 für PS5, PCs und zum ersten Mal auch für Xbox Series erscheinen.

Bis dahin können sich Fans über die Veröffentlichung des zweiten DLC „Blutiger Aufruhr“ freuen, der am 17. Dezember erscheint. Dazu hat Koei Tecmo einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr unten seht.

„In Blutiger Aufruhr wandern Spieler erneut durch die Zeit und begeben sich in den neuen Abschnitt: Shimabara 1638. Dort werden Fans in den Konflikt zwischen Rebellenstreitkräften, Alchemisten und Yokai verstrickt, während sich diese Streitkräfte zusammen mit dem Protagonisten Takechiyo gegen die Armee des Shogunats versammeln“, führt man ein.

Die Nioh 3: Complete Edition wird dann Ende Januar natürlich beide DLCs enthalten, also auch den ersten DLC „Höllenaufstand“. Und sonst so? Natürlich Rabatte zum Geburtstag. Nioh 3 ist in den digitalen Stores jetzt um 50 Prozent gesenkt, der Season-Pass wird um 25 Prozent rabattiert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Nioh 3, Koei Tecmo, Team Ninja