Vielleicht erinnert ihr euch noch an die erste Ankündigung von Exoprimal. Eine futuristische Stadt, riesige Dinos, plötzlich das Capcom-Logo. Sollte das etwa Dino Crisis … ? Nein, sollte es nicht. Capcom kündigte 2022 den Online-Dino-Shooter Exoprimal an.

Das Experiment ist im Prinzip schon seit 2024 zu Ende. Schon damals verzeichnete Exoprimal bei Steam nur noch zweistellige Spielerzahlen. Capcom stellte neue Updates ein, hielt den Service aber am Laufen. Auch der letzte Exoprimal-Fan durfte spielen: Bots stellten sicher, dass Teams voll wurden.

Jetzt zieht Capcom endgültig den Stecker. Auf der offiziellen Website wird die berühmte „End of Service“-Mitteilung gemacht. Capcom überstürzt aber nichts. Erst ab 29. September 2027 gehen die Lichter komplett aus. Ab sofort gibt keine Survival-Passes mehr im Ingame-Store. Ab dem 30. März 2027 kann das Spiel außerdem nicht mehr heruntergeladen werden.

„Dinosaurierschwärme verwüsten den Planeten und schlagen aus mysteriösen Raumzeitverzerrungen auf der ganzen Welt zu. Die Rettung der Menschheit liegt in den Händen der Exofighter“, führte Capcom einst zu Exoprimal ein.

Und weiter: „Ausgestattet mit hochmodernen Exosuits kämpfen sie in endlosen Kriegsspielen gegen die Dinos und gegeneinander, während sie versuchen, die Ursprünge der Dinosaurierbedrohung zu beseitigen. Die Macht der Exosuits zu nutzen, hat jedoch auch seinen Preis.“

Bildmaterial: Exoprimal, Capcom