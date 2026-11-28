Final Fantasy VII Revelation erscheint in wenigen Monaten und macht aktuell mit seinen Altersfreigaben von sich reden. Zuvor gab es Gerüchte um eine mögliche Freigabe ab 17 (Mature in den USA) – was Fans natürlich zu Spekulationen verleitete.

Unter anderem IGN hatte von einer vorläufigen Mature-Freigabe im Xbox-Store berichtet. Es wäre eine vergleichsweise hohe Altersfreigabe, was Fans dazu veranlasste, über die Hintergründe zu spekulieren. Mehr Gewalt? Oder sogar sexuelle Inhalte?

Fans brachten eine Szene aus dem Original ins Gespräch, die kurz vor Ende des Spiels angesiedelt ist und zweideutige Momente zwischen Tifa und Cloud zeigt. Würde diese Szene etwa erweitert? Die Gedanken gingen sofort in Richtung Final Fantasy XVI, das intime Momente zwischen Charakteren zeigt und auch eine Mature-Freigabe erhielt.

Und dann ist da ja auch noch das neue Onsen: Square Enix hatte schon im Oktober die traditionellen Thermalbäder vorgestellt und dabei einige Charaktere oberkörperfrei präsentiert. In den Onsen dürft ihr Interaktionen mit den Charakteren erleben und ihre HP auffüllen.

Einstufung für Teens

Mit den jetzt vorliegenden Ratings aus Amerika und Japan müssen Fans weitere „Hoffnungen“ wohl begraben. Die Mature-Freigabe hat sich nicht bestätigt, stattdessen nahm die amerikanische ESRB eine Einstufung für Teens (ab 13 Jahren) vor und die japanische CERO stufte Revelation mit „C“ (ab 15 Jahren) ein.

Auch abseits der möglichen intimen Momente hielten Fans vorab eine höhere Einstufung für möglich, doch die japanische CERO-Wertung ist damit für alle drei Teile der Remake-Trilogie konsistent. Die ESRB sieht für Revelation aber einen Unterschied: Neu dazugekommen ist die Warnung für „Glücksspiel“ – auch interessant.

Final Fantasy VII Revelation – das wir erst im Oktober erneut anspielen durften – erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix