Koei Tecmo feiert 30 Jahre „Dead or Alive“ – ganz schön in die Jahre gekommen, die Fighting-Serie. Mehr als einen kleinen Teaser gibt es zum möglichen Dead or Alive 7 nicht, aber bekanntlich vermag es Koei Tecmo, die älteren Spiele regelmäßig neu zu monetarisieren.

So zuletzt geschehen mit Dead or Alive 6, das als „Last Round“ mit einer definitiven Version die Ehrenrunde auf PS5, Xbox Series und PCs antrat. Kam nicht bei allen Fans (und auch nicht in unserem Test) gut an. Von den Feierlichkeiten zum 30. Geburtstag profitiert trotzdem in erster Linie Dead or Alive 6: Last Round.

Koei Tecmo hat ein kostenloses Content-Update veröffentlicht, das Anniversary-Kostüme für 10 Charaktere, einen Musiktrack zum 30. Geburtstag und weitere Kleinigkeiten bereithält. Alle Inhalte des Content-Updates könnt ihr euch auf der offiziellen Website zu Gemüte führen.

Die bisher 11 Millionen Mal verkaufte Serie feiert weiterhin mit Sales auf Spiele und DLC. Prüft dazu die Stores eurer Lieblingsplattform. Zu Dead or Alive 6: Last Round gibt es übrigens auch eine Free-to-Play-Version, die mit beschränkten Inhalten einen Einstieg bieten soll.

Angekündigt wurde zudem DEAD OR ALIVE 6 Last Round Championship – ein offizielles, internationales Turnier rund um das Spiel. Ab 2027 möchte Koei Tecmo dazu in aller Welt Online-Qualifikationsrunden abhalten. Die Sieger sichern sich einen von acht Plätzen im Finale, das am 25. April 2026 in Japan stattfinden soll.

Neuigkeiten zum im März angekündigten neuen „Dead or Alive“-Ableger gibt es heute leider nicht. Immerhin, am Ende eines Anniversary-Videos bestätigt Koei Tecmo heute erneut, dass sich ein neues Spiel bereits in Arbeit befindet.

Der Anniversary-Trailer:

Bildmaterial: Koei Tecmo, Team Ninja