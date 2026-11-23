The Legend of Zelda: Ocarina of Time (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) gehört für viele Fans zu den emotionalsten Abenteuern der Reihe. Mit dem Remake für Nintendo Switch 2 hat Nintendo den N64-Klassiker nach fast drei Jahrzehnten nicht nur technisch modernisiert, sondern auch einige seiner bekanntesten Momente neu inszeniert.

Besonders eine Szene scheint dabei für reichlich Gesprächsstoff gesorgt zu haben. Und zwar nicht nur unter den Fans, sondern bereits während der Entwicklung bei Nintendo selbst.

Achtung: Im Folgenden geht es um das Ende von Ocarina of Time. Konkrete Handlungsspoiler vermeiden wir allerdings.

Eine Szene, über die Nintendo lange diskutierte

In einem Interview mit Game Informer sprach Hidemaro Fujibayashi, Produzent des Remakes und ehemaliger Director von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, über die emotionale Schlussszene des Spiels.

Dabei verriet er, dass sich das Entwicklerteam intensiv mit der Inszenierung auseinandergesetzt habe. „Diese Zwischensequenz – Zwischensequenzen im Allgemeinen –, aber insbesondere diese Zwischensequenz, war ein Thema, über das wir als Entwicklerteam intensiv diskutiert haben.“

Der Grund dafür liegt vor allem in den technischen Einschränkungen des Originals. Als Ocarina of Time 1998 für Nintendo 64 erschien, waren die Möglichkeiten zur Darstellung von Emotionen, Animationen und filmischen Szenen noch deutlich begrenzter.

Fujibayashi zufolge habe Nintendo deshalb damals möglicherweise nicht alles so vermitteln können, wie es ursprünglich beabsichtigt gewesen sei. Auch das Tempo und die Inszenierung hätten dabei eine Rolle gespielt.

Mit dem Remake wollte das Team diesen Moment nun endlich so umsetzen, dass die beabsichtigten Gefühle und die erzählerische Bedeutung vollständig zur Geltung kommen.

Die Reaktionen der Fans sind für Nintendo eine Erleichterung

Umso erfreulicher ist für Fujibayashi, dass die neue Umsetzung bei vielen SpielerInnen offenbar genau die gewünschte emotionale Wirkung erzielt. Er sei sehr glücklich darüber, dass das Finale so starke Reaktionen hervorrufe. Vor allem aber sei er erleichtert, dass es dem Team gelungen sei, die gewünschte Stimmung einzufangen.

Das zeigt auch, dass Nintendo beim Remake nicht einfach nur die Grafik verbessern wollte. Vielmehr ging es offenbar darum, bestimmte Momente des Originals mit den heutigen technischen Möglichkeiten noch einmal neu zu interpretieren, ohne ihre ursprüngliche Bedeutung zu verlieren.

Dass dieser Ansatz bei vielen gut ankommt, zeigen auch die bisherigen Reaktionen auf das Spiel. Unter anderem äußerten sich NieR: Automata-Schöpfer Yoko Taro und Verantwortliche hinter Final Fantasy Resonance positiv über das Remake.

Auch kommerziell läuft es hervorragend. Bereits nach einer Woche war Ocarina of Time das meistverkaufte physische Spiel des Jahres 2026 in den USA. Fast 30 Jahre nach dem Original scheint Links Reise durch Hyrule also noch immer dieselben Gefühle auslösen zu können. Vielleicht sogar ein paar mehr als damals.

via GamesRadar, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo