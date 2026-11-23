Monster sammeln, sie trainieren und schließlich weiterentwickeln – das Erfolgsrezept von Pokémon hat längst zahlreiche andere Spiele inspiriert. Mit Temtem erschien bereits 2020 eine der bekanntesten Alternativen zu Nintendos Taschenmonstern, das einst als das „Pokémon-MMO“ bekannt wurde.

Inzwischen hat das Spiel sogar eigene Ableger hervorgebracht. Einer davon ist Temtem: Swarm, das die bekannten Kreaturen mit dem chaotischen Gameplay von Vampire Survivors kombiniert. Nach der Veröffentlichung für PCs steht jetzt auch der Sprung auf Nintendo-Konsolen bevor. Am 21. Januar 2027 erscheint Temtem: Swarm für die Nintendo Switch.

Monster sammeln und ganze Gegnerhorden besiegen

Anders als im ursprünglichen Temtem stehen hier keine klassischen rundenbasierten Kämpfe im Mittelpunkt. Stattdessen bekommt ihr es mit riesigen Gegnerhorden zu tun, die aus allen Richtungen auf euch zustürmen.

Das Spiel gehört damit zum sogenannten Bullet-Heaven-Genre, das insbesondere durch Vampire Survivors große Bekanntheit erlangt hat.

Trotz des veränderten Gameplays bleiben einige typische Elemente der Monster-Sammelspiele erhalten. Eure Temtem sammeln während der Kämpfe Erfahrungspunkte, werden stärker und können sich sogar weiterentwickeln. Dadurch schaltet ihr zusätzliche Fähigkeiten und Verbesserungen frei.

Außerdem könnt ihr weitere Temtem fangen, um neue Eigenschaften und besonders mächtige Ultimate-Fähigkeiten freizuschalten. Wer nicht alleine gegen die Gegnerhorden antreten möchte, kann sich mit bis zu zwei weiteren Personen zusammenschließen.

Crossplay wird direkt zum Verkaufsstart unterstützt. Damit können Switch- und Switch-2-SpielerInnen auch gemeinsam mit der bereits bestehenden Community auf PCs und PlayStation 5 loslegen.

Auf PCs bereits überwiegend positiv bewertet

Die PC-Version von Temtem: Swarm hat ihre Version 1.0 bereits Anfang 2026 erreicht und konnte bislang durchaus positive Reaktionen sammeln. Auf Steam wird das Spiel derzeit größtenteils positiv bewertet.

Technisch werden sowohl die ursprüngliche Nintendo Switch als auch die Switch 2 unterstützt. Damit dürfte Temtem: Swarm vor allem für diejenigen interessant sein, die Monster-Sammelspiele mögen, aber zur Abwechslung einmal etwas mehr Action suchen.

Und während Pokémon-Fans weiterhin auf Pokémon Wind und Welle warten, könnte der Januar mit Temtem: Swarm bereits für eine kleine Monster-Abwechslung sorgen.

Der Switch-Trailer:

via Game Rant, Bildmaterial: Temtem: Swarm, Crema, GGTech Studios