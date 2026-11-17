The Legend of Zelda: Ocarina of Time gilt nicht ohne Grund als einer der einflussreichsten Videospielklassiker überhaupt. Das Abenteuer von 1998 hat zahlreiche EntwicklerInnen geprägt. Und offenbar gehört auch einer der ungewöhnlichsten Köpfe der japanischen Spielebranche dazu: Yoko Taro, der kreative Kopf hinter NieR: Automata.

Auf Twitter verriet der Entwickler jetzt, dass er sich das neue „Ocarina of Time“-Remake (aktuell bei Amazon* 10 Euro günstiger) für Nintendo Switch 2 gekauft hat. Und dafür gab es einen ziemlich persönlichen Grund.

„Ich hatte keine andere Wahl, als es zu kaufen.“

Yoko Taro erklärte, dass er bereits das Nintendo-64-Original besessen habe. Dessen Einfluss auf die NieR-Reihe sei allerdings so groß gewesen, dass für ihn auch am Remake kein Weg vorbeiführte.

„Es hatte einen so großen Einfluss auf Nier, dass ich gar keine andere Wahl hatte, als es zu kaufen“, schrieb er auf Twitter, übersetzt via GamesRadar und abgesegnet durch den Muttersprachler Genki.

Dabei glaubt Taro, dass er mit dieser Erfahrung keineswegs allein ist. Seiner Einschätzung nach dürfte Ocarina of Time damals praktisch alle EntwicklerInnen beeinflusst haben, die sich mit dreidimensionalen Spielen beschäftigten.

Besonders beeindruckt habe ihn seinerzeit die Kombination aus Third-Person-Action, einer teilweise offenen Spielwelt und verschiedenen Fortschrittssystemen. Als er das zum ersten Mal gesehen habe, sei er überwältigt gewesen, wie viel das Spiel zu bieten hatte.

Auch die Neuauflage scheint ihm zu gefallen. Besonders die charakteristischen Gesichtszüge der Figuren hob er hervor. Deren zurückhaltenden, stilisierten Look würde er gerne auch in Zukunft wiedersehen.

Nicht nur Yoko Taro greift zum Zelda-Remake

Übrigens ist Yoko Taro nicht der einzige prominente japanische Entwickler, der aktuell wieder durch Hyrule reist.

Auch Hironobu Sakaguchi, der Schöpfer von Final Fantasy, beschäftigt sich mit dem neuen Ocarina of Time. Darauf hatten wir kürzlich bereits auf unserem Twitter-Account hingewiesen. Viele weitere prominente Entwickler tun es Taro und Sakaguchi gleich, so teilte auch Keisuke Nakashima (Producer von Final Fantasy Resonance) seine Erfahrungen.

Es ist schon bemerkenswert, wie sehr ein Spiel aus dem Jahr 1998 selbst Jahrzehnte später noch die Branche beschäftigt. Und gerade Yoko Taros Aussagen zeigen, dass der Einfluss von Ocarina of Time weit über Nintendos eigene Spiele hinausreicht.

via GamesRadar, Bildmaterial: Square Enix