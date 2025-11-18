Sumikko Gurashi Tsukurou! Suteki-na Sumikko Shima erscheint im Westen für Switch

Nippon Columbia wird Sumikko Gurashi Tsukurou! Suteki-na Sumikko Shima im Westen veröffentlichen. Das „Sumikko Communication“-Game erscheint demnach als Sumikkogurashi Create a Wonderful Sumikko Island! hierzulande im Nintendo eShop, und zwar am 19. November 2025. Es gibt englische Texte.

Es gibt ganz unterschiedliche Spiele rund um Sumikko Gurashi, die fiktiven Charakter von San-X. Diesmal geht es darum, mit den putzigen Sumikko eine eigene, kleine Wohlfühlinsel zu erschaffen.

Ihr sammelt Materialien, erfüllt die Wünsche von Sumikkos, stellt Gegenstände her und dekoriert fleißig. Je beliebter die Insel wird, umso mehr Funktionen werden freigeschaltet.

Ein japanischer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Sumikkogurashi Create a Wonderful Sumikko Island!, Nippon Columbia