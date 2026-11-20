Das war’s für Pokémon auf DVD und Blu-ray. Wie Matthias Süß von Publisher polyband in einem Podcast mit „Miauz Genau!“ erklärt, plant The Pokémon Company die Lizenzen weltweit künftig nicht zu verlängern.

Die Lizenz von polyband zum Vertrieb von Pokémon-Serien und -Filmen auf DVD und Blu-ray könnte demnach schon Ende 2026 auslaufen – möglicherweise auch ein Grund, wieso man im Dezember nochmal alle bisherigen Staffeln in limitierten Box-Sets rausballert.

Das geplante Aus betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch andere Lizenznehmer und damit Länder und sei auf internationaler Ebene bei The Pokémon getroffen worden. „[…] Es wird zukünftig keine Pokémon-DVDs und Blu-rays mehr geben, und das betrifft eben nicht nur uns“, so Matthias Süß.

An das Lizenzende würde eine etwa (üblicherweise) sechsmonatige Sell-of-Phase anschließen, in der keine neue Produktion mehr möglich ist – so der aktuelle Stand. Die genauen Fristen stünden aber noch nicht fest.

Die Hintergründe?

Über die Hintergründe der Entscheidung kann auch polyband offenbar nur spekulieren. Matthias Süß nennt die zunehmende Konzentration auf digitale Angebote und Streaming als Grund – eine „strategische Entscheidung“. Die neuen Box-Sets, die im Dezember erscheinen, sind also möglicherweise die letzten (neuen) Datenträger mit dem deutschen Pokémon-Anime.

Das Interview findet ihr hier in Textform. Während Generation 1 „Die Anfänge“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die ersten beiden Anime-Staffeln umfasst, bietet Generation 2 „Gold und Silber“ (hier bei Amazon* vorbestellbar) die Staffeln 3–5. Nachfolgend die Links* zu allen Box-Sets bei Amazon.

Amazon will aktuell alle Box-Sets am 18. Dezember ausliefern. Der Polyband-Shop listet für einige Generationen schon Versanddaten im April und Mai. Ein Mockup mit allen limitierten DVD-Sammlungen und deren Schubern hat Polyband ebenfalls veröffentlicht. Die Rückenseiten aller Schuber ergeben ein Gesamtbild.

via Anime2you, Bildmaterial: Polyband, The Pokémon Company, Pokémon-Anime