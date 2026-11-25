Über mehrere Wochen hinweg haben wir den mysteriösen Pokémon-Countdown begleitet, die einzelnen Puzzleteile zusammengesetzt und darüber spekuliert, was uns an dessen Ende wohl erwarten würde. Jetzt wissen wir es endlich – und das Ergebnis dürfte so manchen Fan überraschen, wenn nicht sogar ein wenig enttäuschen.

Neue Informationen zur zehnten Pokémon-Generation? Neuveröffentlichungen älterer Pokémon-Spiele für Nintendo Switch? Fehlanzeige. Stattdessen erwartet uns zum 30-jährigen Jubiläum der Marke ein Musikvideo.

Pokémon feiert sein Jubiläum mit einem animierten Musikvideo

Nachdem die japanischen Social-Media-Kanäle von Pokémon rund einen Monat lang auf das Ereignis hingearbeitet hatten, wurde jetzt das besondere Jubiläumsprojekt enthüllt.

Dabei handelt es sich um ein animiertes Musikvideo zum Song „Evergreen“ der japanischen Band Official Hige Dandism. Für die Animationen zeichnet das renommierte japanische Animationsstudio Madhouse verantwortlich, das unter anderem für Anime-Produktionen wie Death Note und Frieren: Nach dem Ende der Reise bekannt ist. Das Musikvideo zu „Evergreen“ soll am Montag, dem 30. November 2026, um 15:00 Uhr deutscher Zeit seine Premiere feiern.

Damit hat sich The Pokémon Company für einen musikalischen Beitrag zum 30-jährigen Jubiläum entschieden. Das muss natürlich keineswegs etwas Schlechtes sein. Angesichts des ungewöhnlich langen Countdowns und der damit verbundenen Geheimniskrämerei dürften die Erwartungen einiger Fans allerdings in eine ganz andere Richtung gegangen sein.

Insbesondere weitere Informationen zu Pokémon Wind* und Pokémon Welle* oder die Rückkehr älterer Pokémon-Abenteuer auf modernen Nintendo-Konsolen stehen bei vielen Fans weiterhin ganz oben auf der Wunschliste.

Darauf müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Zumindest das Rätsel um den wochenlangen Countdown ist jetzt gelöst.

Bildmaterial: Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück, Nintendo, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures Inc.