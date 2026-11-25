Dass Rockstar Games mit Grand Theft Auto VI erneut zahlreiche gesellschaftliche Themen auf satirische Weise aufgreift, dürfte niemanden überraschen. Eine besonders kuriose Eigenheit des fiktiven, an Florida angelehnten Bundesstaates Leonida sorgt allerdings derzeit für reichlich Gesprächsstoff.

So gibt es in Leonida tatsächlich ein Gesetz, das sämtliche Aktivitäten der sogenannten Furry-Community verbietet. Während die Darstellung dieser Thematik durchaus kontrovers diskutiert wird, hat sie in Japan inzwischen einen ungewöhnlichen Fanart-Trend ausgelöst.

GTA VI beschäftigt die japanische Kemono-Community

Unter dem Begriff „Kemono“ hat sich auch in Japan eine eigene Community rund um anthropomorphe Tierfiguren etabliert. Ähnlich wie in der westlichen Furry-Community entwerfen viele Fans eigene tierische Alter Egos, sogenannte Fursonas.

In GTA VI werden Angehörige dieser Subkultur aufgrund eines Gesetzes namens „No Paws Clause“ verfolgt. Sogar der Einsatz tödlicher Gewalt durch die Polizei und lizenzierte JägerInnen ist erlaubt. Die überspitzte Darstellung wird vielfach als satirischer Kommentar zur gesellschaftlichen und politischen Stimmung gegenüber der Furry-Community in den USA verstanden.

Die Reaktionen darauf fallen allerdings unterschiedlich aus. Während einige Fans Rockstars schwarzen Humor loben, befürchten andere, dass die Darstellung missverstanden werden und bestehende Vorurteile verstärken könnte.

Japanische Fans machen daraus einen eigenen Trend

Besonders eine Szene, in der ein Furry namens Chase in einem Fuchskostüm von der Polizei umzingelt und vom Suchscheinwerfer eines Hubschraubers erfasst wird, verbreitete sich in den sozialen Medien. Wie Automaton Media berichtet, haben zahlreiche Mitglieder der japanischen Kemono-Community inzwischen damit begonnen, ihre eigenen Fursonas in die Szene (Screenshots des Tweets nachfolgend) einzubauen.

Dabei entstehen sowohl bearbeitete Screenshots als auch eigens angefertigte Illustrationen. Manche stellen die Situation möglichst originalgetreu nach, andere interpretieren sie auf humorvolle oder deutlich dramatischere Weise.

Ungeachtet der Diskussionen rund um Rockstars Darstellung der Subkultur hat die Szene damit innerhalb der japanischen Community eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Aus einer kontroversen Gesellschaftssatire wurde kurzerhand eine Vorlage für Memes und Fanart.

Japanische Fans von GTA 6 müssen gleichzeitig auch noch mit Zensur in ihrer Version leben, was es damit genau auf sich hat, erfahrt ihr hier. Grand Theft Auto VI ist seit dem 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series erhältlich.

via Automaton Media, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games