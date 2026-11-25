Als Nintendo im September seine große Direct-Präsentation mit einem letzten Highlight abschloss, dürfte so mancher Kirby-Fan nicht schlecht gestaunt haben. Mit Kirby and the World Beyond kündigte Nintendo nämlich ein brandneues 3D-Abenteuer der rosa Knutschkugel für Nintendo Switch 2 an.

Seitdem ist es allerdings ziemlich ruhig um das Spiel geworden. Neue Trailer oder größere Einblicke? Fehlanzeige. Jetzt gibt es immerhin ein kleines Lebenszeichen. In seinem japanischen Winterkatalog hat Nintendo einige neue Details zur Spielwelt, den Fähigkeiten und sogar zur Geschichte von Kirby and the World Beyond verraten. Die Informationen stammen hier von Genki via Twitter.

Eine größere Welt und neue Möglichkeiten

Schon bei der Ankündigung wurde deutlich, dass Kirby diesmal noch mehr Platz zum Erkunden bekommen soll. Die Spielwelt fällt laut Nintendo größer und weitläufiger aus als in Kirby und das vergessene Land.

Dabei setzt das neue Abenteuer erneut auf die bekannten Kopierfähigkeiten, mit denen Kirby unterschiedliche Herausforderungen meistern kann. Doch offenbar kommen auch einige neue Möglichkeiten hinzu.

So soll Kirby verschiedene Objekte nutzen können, um besonders schnell voranzukommen, sich mithilfe von Explosionen in die Höhe zu katapultieren oder sogar durch die Luft zu gleiten. Die Umgebungen sollen ebenfalls abwechslungsreich ausfallen. Nintendo nennt unter anderem weitläufige Graslandschaften und Wasserfälle, die ihr in eurem eigenen Tempo erkunden könnt.

König Dedede sorgt wieder für Ärger

Auch zur Geschichte gibt es ein paar neue Hinweise. Im Mittelpunkt steht offenbar ein mysteriöses Mädchen, das von König Dedede gefangen genommen wurde.

Besonders ungewöhnlich klingt allerdings eine weitere Szene: Dedede soll mit großer Geschwindigkeit in den Himmel schießen und dabei ein gewaltiges Loch hinterlassen. Was genau dahintersteckt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Nintendo wirft außerdem eine interessante Frage auf: Was erwartet Kirby auf der anderen Seite einer riesigen Mauer, die er mithilfe seiner neu gewonnenen Kräfte zerstört hat? Die Truman Show lässt hier auf jeden Fall grüßen. Ob diese Ereignisse miteinander zusammenhängen, lässt die Beschreibung noch offen. Zumindest deutet sich aber an, dass Kirby diesmal wieder ein ziemlich ungewöhnliches Abenteuer bevorsteht.

Allzu lange müssen Fans hoffentlich nicht mehr auf weitere Informationen warten. Kirby and the World Beyond soll im Frühjahr 2027 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum gibt es bislang nicht.

via Eurogamer, Genki auf Twitter, Bildmaterial: Kirby and the World Beyond, Nintendo