Seit Jahren hoffen Fans auf eine Rückkehr von Banjo und Kazooie. Doch abgesehen von gelegentlichen Gastauftritten und Neuveröffentlichungen ist es um das beliebte Jump-’n‘-Run-Duo ziemlich ruhig geworden.

Jetzt sorgt ausgerechnet eine Stellenausschreibung von Activision für neue Spekulationen. Denn darin taucht Banjo-Kazooie plötzlich als eine der großen Marken des Unternehmens auf.

Activision ist jetzt auch die Heimat von Banjo-Kazooie

Hintergrund ist die große Umstrukturierung bei Xbox, die im vergangenen September angekündigt wurde. Dabei wurden mehrere Studios und Marken neu organisiert.

Unter anderem wechselten das für Age of Empires verantwortliche Studio World’s Edge und der „Sea of Thieves“-Entwickler Rare unter das Dach von Activision. Auch die Verantwortung für Halo wurde im Zuge der Umstrukturierung dorthin verlagert.

In einer neuen LinkedIn-Stellenausschreibung sucht Activision nun nach einem „Project Manager, Emerging Franchises“. Gesucht wird eine Person, die ein kommendes Premium-Spiel für Konsolen und PCs von der Konzeption bis zur Veröffentlichung begleitet.

Besonders interessant ist allerdings die Beschreibung des Unternehmens. Dort heißt es: „Activision ist die Heimat legendärer Spielereihen wie Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro the Dragon und nun auch … Halo, Age of Empires, Sea of Thieves und Banjo Kazooie.“

Dass Banjo-Kazooie ausdrücklich neben diesen bekannten Marken genannt wird, sorgt natürlich für Hoffnung. Schließlich geht es bei der ausgeschriebenen Stelle auch darum, bestehende Marken weiterzuentwickeln und auszubauen.

Eine offizielle Bestätigung für ein neues Banjo-Kazooie-Spiel ist das allerdings noch nicht. Die Stellenausschreibung nennt keinen konkreten Titel und könnte sich ebenso auf andere Projekte beziehen.

Mehrere Studios sollen bereits Interesse gezeigt haben

Ganz aus der Luft gegriffen sind die Hoffnungen auf ein Comeback allerdings nicht. Bereits im Juli hatte Toys for Bob, bekannt durch Crash Bandicoot und Spyro, erneut Interesse an einem neuen Banjo-Kazooie-Spiel bekundet.

Associate Creative Director Lou Studdert erklärte damals gegenüber Kinda Funny, dass das Studio die Marke liebe und Banjo für Jump-’n‘-Run-Fans zu den ganz Großen gehöre. Auch Grant Kirkhope, der Komponist der ursprünglichen Banjo-Kazooie-Spiele, zeigte sich zuletzt optimistischer als noch in der Vergangenheit.

Im September verriet er (via VGC), dass mindestens drei Studios Microsoft bereits Ideen für ein neues Spiel präsentiert hätten. Namen nannte er zwar nicht, doch Berichten zufolge sollen Toys for Bob und das für Ori bekannte Moon Studios zu den Interessenten gehören.

Das letzte vollständig neue Spiel der Reihe liegt inzwischen ganze 18 Jahre zurück. Banjo-Kazooie: Schraube locker erschien 2008 exklusiv für Xbox 360 und setzte damals auf Fahrzeugkonstruktionen statt auf das klassische Jump-’n‘-Run-Konzept.

Ob Activision der Reihe nun tatsächlich neues Leben einhaucht, bleibt abzuwarten. Immerhin scheint Banjo-Kazooie im Zuge der Xbox-Umstrukturierung wieder stärker ins Blickfeld gerückt zu sein.

via VGC (2), Bildmaterial: Super Smash Bros. Ultimate, Nintendo