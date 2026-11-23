Bei The Horror Game Awards 2026 hat Publisher Serafini Productions (BrokenLore) das neue Survival-Horror-Game Ugly Within angekündigt. Die PR zum Spiel aus der japanischen Schmiede Yamaitachi pitcht das Spiel als „Silent Hill meets Fatal Frame“ – das klingt doch spannend.

Ugly Within will die „Grenze zwischen Mensch und Monster“ verschwimmen lassen. „Entdecke, was die Vergangenheit hinterlassen hat, vertreibe das, was in der Gegenwart lauert, und decke die verborgene Geschichte der Familie Kamata auf“, führt man ein.

Das Survival-Horror-Spiel wird in traditionellen japanischen Häusern spielen und bietet zwei sehr unterschiedliche Protagonisten. Shu Onodera kann die Vergangenheit sehen, die an Orten und Gegenständen nachwirkt. Reiko Miyama ist eine Exorzistin, die übernatürliche Wesen vertreibt.

Gemeinsam erkunden sie das Anwesen der Familie Kamata, um dort Geheimnisse aufzudecken, die es verborgen hält. Je tiefer sie vordringen, umso schwieriger wird es, das Schöne vom Hässlichen zu unterscheiden und zu erkennen, wo Mensch endet und Monster beginnt.

Die beiden Protagonisten spielen sich natürlich unterschiedlich. Shu bewegt sich lautlos, bleibt unsichtbar und fügt die Geheimnisse mit Visionen zusammen. Reiko hingegen stellt sich der Dunkelheit, konfrontiert die Wesen und vertreibt sie durch Exorzismus.

Ugly Within befindet sich in der Entwicklung für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam und den Epic Games Store. Die Ankündigung wird von dem ersten Trailer zum Spiel begleitet.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ugly Within, Serafini Productions, Yamaitachi