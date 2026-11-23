Der Branchenverband Game verleiht monatlich die Sales Awards für erreichte Verkaufsmeilensteine. Die Auszeichnungen gibt es jeweils rückwirkend für erreichte Zahlen im zurückliegenden Monat. Wir blicken zurück auf die letzten beiden Monate.

Der September gehörte wie gewohnt EA Sports FC 27, das aus dem Stand den Mulit-Platin-Award für über 600.000 verkaufte Einheiten in Deutschland einheimsen konnte. Der zurückliegende Oktober gestaltete sich etwas abwechslungsreicher.

So konnte der Branchenverband für The Blood of Dawnwalker den Gold-Award lockermachen. Das bedeutet nicht weniger als 100.000 verkaufte Einheiten für das Dark-Fantasy-RPG, das euch in die Karpaten des 14. Jahrhunderts verschlägt. Sicherlich ein ganz gelungenes Debüt für die brandneue Marke des neuen Studios Rebel Wolves.

In Bezug auf Reichweite spielt 007 in einer ganz anderen Liga. Gemeinsam mit einem einfach guten Spiel spiegelt sich das natürlich auch in den Verkaufszahlen wider. 007 First Light von IO Interactive kann auf 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland zurückblicken. Platin-Award!

Etwa Mitte Dezember wird der Branchenverband die Awards für den November verleihen. Dass der mit Zelda: Ocarina of Time und Grand Theft Auto VI zwei spannende Launches bereithielt, müssen wir euch nicht sagen.

So entstehen die Zahlen

Der Branchenverband kumuliert die Zahlen bis zu einem Jahr nach der Veröffentlichung. Als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen zieht man die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran.

Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann einfließen lässt. Welche Publisher das allerdings tatsächlich auch tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: 007 First Light, IO Interactive