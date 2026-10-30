Final Fantasy Resonance startet respektabel – Switch Sports Resort schlägt FIFA und Call of Duty

Unverhofft kommt oft, sagt man. Als wir euch letzte Woche die Spitze der deutschen Handelsverkaufscharts präsentierten, war EA Sports FC 27 weiter plattformübergreifend der Sieger und wir spekulierten, dass dies auch die restlichen Oktoberwochen so sein würde.
Am ehesten hatten wir noch Final Fantasy Resonance auf dem Plan, ein potenter Neuling, „aber für die FIFA-Breite wird’s wohl nicht reichen“, so die Einschätzung. Vergessen haben wir: Nintendo Switch Sports Resort. Das Breitensportspiel beweist eine breite Fanbasis und schlägt EA Sports FC 27 in der zurückliegenden Woche.
Das exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlichte (das steigert die Leistung angesichts der Hardwarebasis noch) Spiel ist tatsächlich das hierzulande meistverkaufte der vergangenen Woche, eben auch plattformübergreifend vor EA Sports FC 27. Ganz nebenbei lässt es auch die PS5-Version von Call of Duty: Modern Warfare 4 hinter sich.
Für Nintendo Switch Sports Resort bedeutet das folgerichtig auch die Goldmedaille in den „Switch 2“-Rankings, hier vor Final Fantasy Resonance. Das erste Final Fantasy mit HD-2D-Optik steigt auf PS5 auf dem zweiten Platz hinter Call of Duty: Modern Warfare 4 ein. Auf der Switch landet Resonance auf Rang vier, hier holt EA Sports FC 27 noch einmal die Goldmedaille.
Zweimal Silber und einmal Bronze für Final Fantasy Resonance: respektabel. Plattformübergreifend reicht es auch für die Plätze vier und fünf, wobei wir hier nicht wissen, welche Plattformversion (PS5 oder Switch 2) den vorderen Platz holt. Modern Warfare 4 übernimmt auf Xbox Series das Zepter von EA Sports FC 27.
via GfK Entertainment, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
3 Kommentare
Hätte den den ersten Platz mehr als verdient. Solche Spiele wie FC oder Call of Duty brauch man gar nicht beachten. Sie haben ihre Kundschaft keine Frage und es wird die Leute geben die spaß daran haben, aber allein FC brauchen wir nicht von Qualitätssprüngen rechnen, welche auch durch ein Update hätte passieren können.
It is what it is, hauptsache die Chefetage bei Square Enix sagen den Jungs und Mädels von Resonance das sie das GO für den nächsten Teil bekommen. Würde ich denen als auch uns sehr wünschen.
FF Resonance ist ein tolles Spiel....... Hätte es auch gerne ganz vorne gesehen
FIFA (heute EA Sports FC) und Call of Duty gehören in Deutschland seit rund zwei Jahrzehnten zu den absoluten Dauerbrennern der Verkaufscharts, weil beide Reihen eine riesige Stammkundschaft haben und jährlich neue Ableger erscheinen.
Ausnahmen gibt es durchaus, denn andere Spiele wie Battlefield 6, GTA, Mario Kart oder Helldivers 2 können ihnen zeitweise den Rang ablaufen, wie 2025 Call of Duty sogar hinter Battlefield 6 zurückblieb.