Final Fantasy Resonance startet respektabel – Switch Sports Resort schlägt FIFA und Call of Duty

Unverhofft kommt oft, sagt man. Als wir euch letzte Woche die Spitze der deutschen Handelsverkaufscharts präsentierten, war EA Sports FC 27 weiter plattformübergreifend der Sieger und wir spekulierten, dass dies auch die restlichen Oktoberwochen so sein würde.

Am ehesten hatten wir noch Final Fantasy Resonance auf dem Plan, ein potenter Neuling, „aber für die FIFA-Breite wird’s wohl nicht reichen“, so die Einschätzung. Vergessen haben wir: Nintendo Switch Sports Resort. Das Breitensportspiel beweist eine breite Fanbasis und schlägt EA Sports FC 27 in der zurückliegenden Woche.

Das exklusiv für Nintendo Switch 2 veröffentlichte (das steigert die Leistung angesichts der Hardwarebasis noch) Spiel ist tatsächlich das hierzulande meistverkaufte der vergangenen Woche, eben auch plattformübergreifend vor EA Sports FC 27. Ganz nebenbei lässt es auch die PS5-Version von Call of Duty: Modern Warfare 4 hinter sich.

Für Nintendo Switch Sports Resort bedeutet das folgerichtig auch die Goldmedaille in den „Switch 2“-Rankings, hier vor Final Fantasy Resonance. Das erste Final Fantasy mit HD-2D-Optik steigt auf PS5 auf dem zweiten Platz hinter Call of Duty: Modern Warfare 4 ein. Auf der Switch landet Resonance auf Rang vier, hier holt EA Sports FC 27 noch einmal die Goldmedaille.

Zweimal Silber und einmal Bronze für Final Fantasy Resonance: respektabel. Plattformübergreifend reicht es auch für die Plätze vier und fünf, wobei wir hier nicht wissen, welche Plattformversion (PS5 oder Switch 2) den vorderen Platz holt. Modern Warfare 4 übernimmt auf Xbox Series das Zepter von EA Sports FC 27.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse