Kreislauf der Inspiration: Was Final Fantasy X von Star Wars übernommen hat

In einem neuen Interview mit IGN reflektiert „Final Fantasy“-Producer Yoshinori Kitase den Erfolg von Clair Obscur: Expedition 33. Kitase gibt an, das Spiel zu kennen und mit den Entwicklern von Sandfall gesprochen zu haben. Die Inspiration, die Clair Obscur aus Final Fantasy zog, erinnerte ihn dabei an einen Fakt zu Final Fantasy X.

„Ich habe mit den Entwicklern [von Clair Obscur] gesprochen und freue mich tatsächlich sehr darüber, dass sie sich so stark von Final Fantasy inspirieren ließen und daraus ein neues Spiel geschaffen haben. Auch ich wurde in meiner Jugend von Filmen inspiriert, insbesondere von Star Wars“, erinnert sich Kitase.

Kitase habe sich von vielen Dingen inspirieren lassen, auch für Videospiele. Diesen „Kreislauf“, in dem man sich gegenseitig inspiriere und Elemente übernehme, bezeichnet Kitase als „etwas Wunderbares“ und „genau so sollte es auch sein“.

Seine Liebe zu Star Wars war allerdings so groß, dass er sich sträubte, Dinge direkt zu übernehmen, aus Angst, seine Spiele würden wie Kopien wirken. An „Biggs“ und „Wedge“ als Namen für Charaktere in Final Fantasy VII (inspiriert von Figuren aus Star Wars) kam er dennoch nicht vorbei. Und dann ist da noch Blitzball aus Final Fantasy X.

„Ein weiteres Beispiel, das mir in den Sinn kam, stammt aus Final Fantasy X, wo ich [Blitzball] für das Spiel innerhalb der Fantasy-Welt entwickeln musste. Dabei habe ich eine Idee aus Star Wars: Episode I aufgegriffen, in dem es dieses [Pod]-Rennen gibt, und die Idee, Sport in einem Fantasy-Kontext zu verwenden, habe ich direkt aus Star Wars übernommen“, so Kitase gegenüber IGN.

Diese Inspiration wirkt bis heute nach. Im neuen (und erfolgreichen) Final Fantasy Resonance taucht nämlich Tidus als Vision auf. Diese kristallisierten Essenzen unterstützen euch im Kampf. Und natürlich hat Tidus dabei seinen Blitzball am Start.

Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse