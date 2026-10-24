Mario bietet EA die Stirn und Castlevania schwingt sich zum besten Neueinsteiger auf

Wir blicken zurück auf die aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts, in denen Castlevania: Belmont’s Curse ein respektables Ergebnis einfahren kann. Natürlich reicht es in diesen Wochen nicht, um EA Sports FC 27 vom Thron zu stoßen.

Die Fußballsimulation aus dem Hause Electronic Arts dominiert weiterhin die plattformübergreifenden Charts und wird es vermutlich auch noch mindestens die restlichen Oktoberwochen tun. Final Fantasy Resonance ist nächste Woche zwar durchaus ein potenter Neueinstieg zuzutrauen, aber für die FIFA-Breite wird’s wohl nicht reichen.

Zurück zu Castlevania: Belmont’s Curse, das sich immerhin auf Platz zwei der PS5- und Switch-Charts schwingt. In beiden Rankings hat Castlevania gegen EA Sports FC 27 das Nachsehen. Plattformübergreifend sind zusätzlich die Positionen drei und vier drin. GfK konkretisiert nicht, welche Plattform vorn liegt.

Im PS5-Ranking gibt es mit Control Resonant (Rang drei) und dem Soulslike Valor Mortis (Rang vier) weitere gute Neueinsteiger. In den Xbox-Series-Charts landet Gears of War: E-Day hinter EA Sports FC 27.

In den einzelnen Konsolen-Rankings schafft es nur die Nintendo Switch 2, EA Sports FC 27 auf den zweiten Rang zu verweisen. Dauerbrenner Mario Kart World hat hier die Nase vorn.

via Gfk Entertainment, Bildmaterial: Castlevania: Belmont’s Curse, Konami, Evil Empire