Mario Kart World: Hinweise auf neue Fahrer – darunter einige kuriose Kandidaten

Bekommt Mario Kart World bald neue FahrerInnen spendiert? Zumindest haben Dataminer in den Spieldateien einige interessante Entdeckungen gemacht, die auf bislang nicht spielbare Charaktere hindeuten. Ob diese tatsächlich irgendwann ihren Weg ins Spiel finden, ist allerdings noch völlig offen.

Mit bereits 50 unterschiedlichen Charakteren und zahlreichen Kostümen bietet Mario Kart World schon jetzt eine ziemlich große Auswahl. Trotzdem vermissen Fans einige bekannte Gesichter, die beispielsweise noch in Mario Kart 8 Deluxe vertreten waren.

Kettenhund, Steinblock und weitere Überraschungen

Den Anfang machte Dataminer Benial, der in den Spieldateien einen Eintrag für den Stachi entdeckte. Dieser wird unter seinem japanischen Namen „Togezo“ geführt.

Anschließend stieß Dataminer MondoMega auf weitere bislang nicht verwendete Fahrereinträge, bei denen teilweise sogar Gewichtsklassen hinterlegt sind.

Neben Stachi finden sich Hinweise auf Steinblock, Blooper, Ninji, Gumba-Zwillinge, Kettenhund und Fuzzy. Darüber hinaus tauchen die Entwicklungsbezeichnungen „Bird“ und „Banana“ auf. Welche Figuren sich dahinter verbergen könnten, ist derzeit unklar. Beide Einträge wurden vom User Rimea auf Twitter zusammengefasst.

Hinweise auf DLC oder nur verworfene Ideen?

Allerdings bedeutet ein Eintrag in den Spieldateien noch lange nicht, dass die entsprechenden Charaktere tatsächlich als DLC erscheinen werden.

Möglich ist ebenso, dass Nintendo die Figuren während der Entwicklung ausprobiert und später wieder verworfen hat. Offiziell angekündigt wurden weder neue FahrerInnen noch kostenpflichtige Charakter-Erweiterungen. Fans durchforsten schon seit einer Weile alle Infos zum Spiel auf der Suche nach neuen, großen Inhalten, bisher leider alles vergebens.

Ganz ausgeschlossen wäre eine spätere Erweiterung aber nicht. Schließlich erhielt auch Mario Kart 8 Deluxe Jahre nach seiner ursprünglichen Veröffentlichung mit dem Booster-Streckenpass zahlreiche zusätzliche Inhalte. Bis Ende 2023 kamen dabei auch acht weitere FahrerInnen hinzu. Bei „World” beschränken sich die Neuerungen bisher meist „nur” auf Kleinigkeiten.

Einige Fans vermissen unter den gefundenen Namen allerdings weiterhin bekannte Charaktere wie Diddy Kong. Generell hätte sich vielleicht ein Crossover mit Donkey Kong Bananza doch irgendwie angeboten, oder? Ob Nintendo hier noch nachlegt, bleibt abzuwarten.

via GameRant, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo