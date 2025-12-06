Fans glauben, einen DLC-Hinweis zu Mario Kart World bei „Nintendo Today“ entdeckt zu haben

Rund um Mario Kart World kursieren derzeit neue Spekulationen über möglichen DLC-Nachschub. Und wie so oft beginnt alles mit einem unscheinbaren Hinweis – diesmal durch ein Datamining rund um die „Nintendo Today“-App.

Bestätigt ist absolut gar nichts, die Indizien sind dünn, aber sie sorgen zumindest für Gesprächsstoff. Weiter unten folgen Spoiler für die letzten Level von Donkey Kong Banana, also bitte mit Vorsicht weiterlesen.

Donkey Kong, ein gewisses Kroko– und verdächtiges Timing

Vor Kurzem bekam die „Nintendo Today“-App ein neues „Donkey Kong“-Thema. So weit, so normal. Spannend wurde es aber, als Dataminer zusätzliche Animationen entdeckten, die später im Dezember auftauchen sollen. So zumindest nach GamesRadar+ und Mario-Wiki. Besonders auffällig: Eine neue King-K.-Rool-Animation soll am 15. Dezember erscheinen – also vier Tage nach den Game Awards 2025.

Und jetzt wird’s interessant: im Abspann von Mario Kart World tauchen die Sprecher Tsuguo Mogami (King K. Rool) und Yu Hayashi (Void Kong) auf – obwohl beide Figuren gar nicht im Spiel vorkommen. Das könnte reiner Zufall sein … oder eben nicht.

Da Nintendo in der Vergangenheit bereits DLC-Ankündigungen bei The Game Awards platziert hat, wirkt das Timing zumindest auffällig. Sicher ist aber bisher rein gar nichts, und Nintendo wäre nicht Nintendo, wenn sie nicht gerne sämtliche Erwartungen über den Haufen werfen würden.

Heißt das nun DLC?

Die Wahrheit ist: Dieses Puzzle kann absolut nichts bedeuten. Oder alles. Vielleicht zeigt Geoff Keighley wirklich bald grinsend einen ersten DLC-Trailer in die Kamera. Vielleicht hat die Animation aber auch einfach Null Relevanz für Mario Kart. Sobald es offizielle Informationen gibt, erfahrt ihr es natürlich bei uns. Was haltet ihr von den Gerüchten? Ist das alles Quatsch oder ist da vielleicht doch was dran?

via The Gamer, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo