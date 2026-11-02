Diese kleine Änderung im Remake von Zelda: Ocarina of Time sorgt für Bedenken

Nur noch wenige Tage, dann erscheint mit The Legend of Zelda: Ocarina of Time eines der wohl am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Nintendo hat den Nintendo-64-Klassiker nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch zahlreiche kleinere Anpassungen am Gameplay vorgenommen.
Doch nicht jede Änderung kommt gleichermaßen gut an. GameRant sieht in einigen Anpassungen sogar einen möglichen Grund zur Sorge. Konkret geht es darum, wie offensichtlich Nintendo bestimmte Rätsel und Geheimnisse im Remake gestaltet.
Nintendo macht einige Rätsel deutlich offensichtlicher
In einer Hands-on-Vorschau von IGN fiel eine kleine, aber interessante Änderung am Eingang des Waldtempels auf. Im Original mussten SpielerInnen den Enterhaken an einem Ast befestigen, um den Eingang des Tempels zu erreichen.
Im Remake wurde dieser Ast offenbar durch eine deutlich erkennbare Enterhaken-Zielscheibe oberhalb des Eingangs ersetzt. Das Ziel bleibt also dasselbe, allerdings müssen SpielerInnen nicht mehr selbst herausfinden, welcher Teil der Umgebung für den Enterhaken geeignet ist.
Eine ähnliche Anpassung gibt es offenbar im Inneren des Deku-Baums. Dort muss Link nun eine augenförmige Zielscheibe treffen, anstatt wie im Original auf eine Leiter zu schießen.
Auch auf der Hyrule-Ebene wurde ein mögliches Geheimnis sichtbarer gemacht. Eine zuvor versteckte Stelle im Boden ist jetzt durch auffällige Risse gekennzeichnet.
Für GameRant werfen diese Änderungen eine interessante Frage auf: Macht Nintendo das Remake zugänglicher oder nimmt es dem Original damit einen Teil seines Entdeckergefühls?
Gerade Ocarina of Time lebte schließlich davon, dass man die Umgebung aufmerksam untersuchte, mit Gegenständen experimentierte und manchmal erst nach mehreren Versuchen auf die richtige Lösung kam.
Nicht jede Änderung macht das Spiel einfacher
Allerdings gibt es auch gute Gründe für die Anpassungen. Die deutlich detailliertere Grafik könnte es gerade Neulingen erschweren, interaktive Objekte von gewöhnlichen Teilen der Umgebung zu unterscheiden.
Zudem war das Original nicht immer besonders eindeutig darin, was als Nächstes zu tun war. Klarere Hinweise könnten hier also durchaus hilfreich sein.
Und Nintendo scheint keineswegs sämtliche Herausforderungen entschärft zu haben. So wurden einige Kämpfe im Waldtempel sogar schwieriger gestaltet. Beim Kampf gegen die Stalfos befindet sich beispielsweise nun ein Becken mit schädlicher Säure an einer Stelle, an der im Original lediglich ein Loch im Boden war.
Wie weitreichend die Änderungen an den Rätseln tatsächlich ausfallen, lässt sich anhand der bisherigen Vorschauen ohnehin noch nicht beurteilen.
Ob Nintendo hier die richtige Balance gefunden hat, können wir schon bald selbst beurteilen. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
1 Kommentar
Ich habe zum Beispiel wieder diese Kratzer-Markierungen erst jetzt wieder bei Phantom Blade 0 in einigen Videos entdeckt. Und Capcom ist ja der absolute König mit der gelben Farbe. Damit Spieler sich auf einem linearen Pfad ja nicht verlaufen.
Man muss grundsätzlich von folgendem Szenario ausgehen: Der Entwickler denkt immer, dass das euer erstes Videospiel ist und ihr zum ersten mal einen Controller in der Hand haltet. Bei den meisten Spielen ist das absolut unnötig.
Bei Zelda ist es nochmal was anderes. Es gibt da doch nen großen Unterschied zwischen unnötigen Hilfestellungen und wirklich gut platzierten Markierungen, die das sogenannte Pixel-Hunting vermeiden. Ich nehme Illusion of Gaia mal als Beispiel - wer soll in diesem einen Dungeon auf die Idee kommen, dass es dort einen mikrogroßen Pixel irgendwo gibt, der zeitgleich ein Schalter ist und du nicht weiterkommst, bevor du diesen Pixel angeklickt hast.
So extrem war glaube ich nicht einmal das erste Zelda. Aber die alten Spiele hatten es auch in sich, dass du dich komplett unnötig in irgendwelchen Dungeons verlaufen konntest, weil man wirklich irgendein Objekt nicht erkannt hat.
Ob das jetzt so "In your Face" sein muss wie bei dem Beispiel aus der News sei mal dahingestellt. Aber insgesamt sind solche Hilfestellungen grundsätzlich nicht schlecht, um vor allem neuen Spielern den Frust zu ersparen, irgendwelche Irrwege zu laufen, obwohl die Lösung direkt vor einem liegt. Anders wäre es, wenn man dir auf diese Weise Lösungen für Puzzles vorkauen würde.
Aber dass dass Remake eben auf solche Modernisierungen setzt, sollte niemanden überraschen. Das macht fast jeder.
Es sind übrigens bereits einige Early Copies im Umlauf. Die Reviews sollten dann ja auch bald wohl Live gehen. Vielleicht heute im laufe des Tages schon? Wenn nicht dann wohl spätestens morgen.