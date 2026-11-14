Nach Insolvenz des Studios: Das „All-Star-JRPG“ von Nacon will sich mit einer Demo beweisen

Verrückte Geschichte, aber ja: In weniger als einem Monat erscheint Edge of Memories – obwohl das Studio hinter dem JRPG längst in die Insolvenz geschlittert ist. Publisher und Mutterfirma Nacon hält Wort und bringt Edge of Memories am 3. Dezember an den Start.

Weil die Voraussetzungen und die letzten Meter zum Launch doch ziemlich außergewöhnlich sind, haben Interessierte berechtigte Bedenken. Eine (neue) spielbare Demo, die ab sofort bei Steam erhältlich ist, soll diese Bedenken nun ausräumen.

Die Demo zeigt die Anfänge des Spiels und damit auch das animierte Intro, das es „in der Tradition klassischer JRPGs“ geben wird. „Unter der Regie von Yukio Takatsu (Persona 3) und mit den englischen Stimmen von Marion Schneider (Edge of Eternity, Temtem-Reihe) sowie den japanischen Stimmen von Emi Evans (NieR: Automata) inszeniert, bietet es einen Einblick in den von der Corrosion verwüsteten Kontinent Avaris und seine notleidende Bevölkerung sowie in die Hauptfiguren“, heißt es.

Ihr merkt schon, Nacon wirft da mit einigen bekannten Namen um sich. Wer Edge of Memories schon länger verfolgt, wird davon nicht überrascht sein. Das Spiel wurde bekannt als „All-Star-JRPG“ – wegen seiner namhaften Beteiligten.

Wer hinter dem „All-Star-JRPG“ steckt

Zu diesen gehören neben den oben genannten auch Sawako Natori (NieR, Drakengard) sowie Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) – die Musik von Cedric Menendez steuert Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) das Final Theme bei.

Zurück zur Demo: Im Vergleich zur einst beim Steam Next Fest präsentierten Demo soll die neue Demo zahlreiche Verbesserungen bieten. „Unter Berücksichtigung des wertvollen Feedbacks der Community bietet diese Testversion Kämpfe, die sich noch dynamischer und eindringlicher anfühlen.“ An Gameplay und Barrierefreiheit wurde geschraubt. So kann unter anderem die Bewegungsunschärfe nun deaktiviert werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Edge of Memories, NACON, Midgar Studio