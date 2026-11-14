Nach Insolvenz des Studios: Das „All-Star-JRPG“ von Nacon will sich mit einer Demo beweisen

Verrückte Geschichte, aber ja: In weniger als einem Monat erscheint Edge of Memories – obwohl das Studio hinter dem JRPG längst in die Insolvenz geschlittert ist. Publisher und Mutterfirma Nacon hält Wort und bringt Edge of Memories am 3. Dezember an den Start.
Weil die Voraussetzungen und die letzten Meter zum Launch doch ziemlich außergewöhnlich sind, haben Interessierte berechtigte Bedenken. Eine (neue) spielbare Demo, die ab sofort bei Steam erhältlich ist, soll diese Bedenken nun ausräumen.
Die Demo zeigt die Anfänge des Spiels und damit auch das animierte Intro, das es „in der Tradition klassischer JRPGs“ geben wird. „Unter der Regie von Yukio Takatsu (Persona 3) und mit den englischen Stimmen von Marion Schneider (Edge of Eternity, Temtem-Reihe) sowie den japanischen Stimmen von Emi Evans (NieR: Automata) inszeniert, bietet es einen Einblick in den von der Corrosion verwüsteten Kontinent Avaris und seine notleidende Bevölkerung sowie in die Hauptfiguren“, heißt es.
Ihr merkt schon, Nacon wirft da mit einigen bekannten Namen um sich. Wer Edge of Memories schon länger verfolgt, wird davon nicht überrascht sein. Das Spiel wurde bekannt als „All-Star-JRPG“ – wegen seiner namhaften Beteiligten.
Wer hinter dem „All-Star-JRPG“ steckt
Zu diesen gehören neben den oben genannten auch Sawako Natori (NieR, Drakengard) sowie Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) – die Musik von Cedric Menendez steuert Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) das Final Theme bei.
Zurück zur Demo: Im Vergleich zur einst beim Steam Next Fest präsentierten Demo soll die neue Demo zahlreiche Verbesserungen bieten. „Unter Berücksichtigung des wertvollen Feedbacks der Community bietet diese Testversion Kämpfe, die sich noch dynamischer und eindringlicher anfühlen.“ An Gameplay und Barrierefreiheit wurde geschraubt. So kann unter anderem die Bewegungsunschärfe nun deaktiviert werden.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Edge of Memories, NACON, Midgar Studio
3 Kommentare
Ich kenne mich mit dem französischen Insolvenzrecht zwar nicht im Detail aus, aber ich finde die rechtliche Situation rund um Nacon (Ein Tochterunternehmen von Bigben Interactive) und Midgar Studio durchaus interessant. Ich habe früher selbst einmal als Anwaltsgehilfe gearbeitet und dabei auch einige Insolvenzfälle und deren rechtliche Abläufe in Deutschland miterlebt. Deshalb weiß ich zumindest, dass eine Insolvenz nicht automatisch bedeutet, dass sämtliche Tätigkeiten eines Unternehmens sofort eingestellt werden müssen.
In Frankreich gibt es mit dem sogenannten Redressement judiciaire (über Wikipedia recheriert) ein Verfahren, das in gewisser Weise mit dem deutschen Insolvenzverfahren vergleichbar ist, bei dem eine Sanierung des Unternehmens angestrebt wird. Dabei wird geprüft, ob das Unternehmen wirtschaftlich fortgeführt werden kann. Die Geschäftstätigkeit kann während dieser sogenannten Beobachtungsphase grundsätzlich weiterlaufen, während Insolvenzverwalter beziehungsweise gerichtlich bestellte Verwalter die Geschäftsführung unterstützen und überwachen.
Bei Nacon wurde dieses Verfahren am 2. März 2026 eröffnet. Die Beobachtungsphase wurde inzwischen bis zum 2. März 2027 verlängert. Das bedeutet also, dass Nacon rechtlich noch nicht abgewickelt ist und weiterhin seinen Geschäftsbetrieb fortführen darf.
Anders sieht es allerdings bei Midgar Studio aus. Dort wurde das Sanierungsverfahren am 15. Juli 2026 in eine gerichtliche Liquidation umgewandelt. Das ist ein wesentlicher Unterschied: Während bei einer Sanierung noch versucht wird, das Unternehmen zu erhalten, geht es bei einer Liquidation grundsätzlich um die Abwicklung der Gesellschaft und die Verwertung ihrer Vermögenswerte.
Was bedeutet Liquidation?
Eine Liquidation bezeichnet die geordnete Auflösung einer Gesellschaft, beispielsweise einer GmbH. Dabei wird das vorhandene Vermögen verwertet, offene Schulden werden bezahlt und anschließend wird die Gesellschaft aus dem Handelsregister gelöscht.
Wichtig ist die Unterscheidung zur Insolvenz: Eine Liquidation bedeutet nicht automatisch Zahlungsunfähigkeit. Sie erfolgt grundsätzlich, wenn die Gesellschaft ihre Verbindlichkeiten noch vollständig begleichen kann. Ist das nicht mehr möglich, kommt das Insolvenzverfahren zum Tragen.
Was ich mich deshalb bei Edge of Memories frage: Nacon muss hier eigentlich rechtlich und vertraglich entsprechende Regelungen getroffen haben, damit das Spiel trotz der Schließung von Midgar Studio weiterentwickelt beziehungsweise fertiggestellt und anschließend veröffentlicht werden darf.
Schließlich gehören dazu nicht nur die eigentlichen Entwicklungsarbeiten, sondern auch Fragen rund um die Nutzungsrechte, das geistige Eigentum, die vorhandenen Spieldaten, den Quellcode und die vertraglichen Vereinbarungen zwischen Entwickler und Publisher? Nur weil Nacon früher sämtliche Anteile an Midgar Studio übernommen hatte, bedeutet das nicht automatisch, dass sämtliche Vermögenswerte und Rechte der Gesellschaft ohne Weiteres auf Nacon übergegangen sind.
Interessant ist, dass die kreative Entwicklungsarbeit laut den späteren Mitteilungen bereits abgeschlossen war und hauptsächlich noch technische Anpassungen, Optimierungen und die Fertigstellung der verschiedenen Plattformversionen ausstanden. Offenbar konnte dafür eine andere beziehungsweise verbliebene Mannschaft organisiert werden, auch da kann nicht 100% sagen wie Französische Gesetzt ist?
Ich finde es jedenfalls bemerkenswert, dass ein Spiel trotz der gerichtlichen Liquidation seines ursprünglichen Entwicklerstudios noch erscheinen kann.
Ich hoffe jedenfalls, dass Edge of Memories ordentlich fertiggestellt wird und die Arbeit des ursprünglichen Teams nicht umsonst gewesen ist. Für 35€ kein große AAA-Titel ist kann man hinweg auch mal ausprobieren.
@SGGG Danke für deinen interessanten Einblick!
Eventuell ist das Kalkül, durch die Verkaufserlöse noch möglichst viele offene Rechnungen zu tilgen. Würden sie das Spiel kurz vor Fertigstellung einfach einstampfen, blieben nur die Entwicklungskosten und etwaige Schulden könnten nicht beglichen werden. So können sie zumindest noch ihr Projekt fertigstellen und Einnahmen generieren. Für Gamer eine seltene Möglichkeit, ein Spiel trotz dieser Umstände doch noch kaufen zu können.
Weckt mich bitte auf, wenn die Demo auf GOG angekündigt wird.