Nach den letzten Wochen fast schon überraschend: God of War Laufey kommt noch auf Disc

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Eigentlich. Nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate ist aber selbst das inzwischen eine Nachricht wert: God of War Laufey wird auch als physische Version erscheinen.
Dass eine solche geplant ist, hatten die Entwickler zwar bereits seit geraumer Zeit kommuniziert. Mit den jetzt veröffentlichten Details zu den verschiedenen Editionen haben wir es aber noch einmal schwarz auf weiß: In den offiziellen Angaben wird ausdrücklich (wenn auch nur in einer Fußnote) eine physische Standard Edition erwähnt.
Die Vorbestellungen für das neue Abenteuer von Santa Monica Studio starten am 29. September um 16 Uhr deutscher Zeit. God of War Laufey selbst erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PS5.
Faye bekommt auch einen ziemlich wandelbaren Bogen
Wer vorbestellt, erhält unter anderem das Last Wish Armor Set, eine kosmetische Variante für Phranque (der Würfel) sowie ein Ressourcenpaket. Daneben wird eine Digital Deluxe Edition mit weiteren Rüstungs- und Waffendesigns, Ressourcen, einem digitalen Mini-Artbook und dem Soundtrack angeboten.
Passend dazu gibt es auch etwas neues Gameplay zu sehen. Im Mittelpunkt steht diesmal Fayes Serpent Bow, ein verzauberter Bogen in Form einer Schlange. Dieser lässt sich sowohl präzise auf Distanz als auch deutlich schneller aus der Hüfte einsetzen.
Mit vollständig gedrücktem Zieltrigger kann Faye gezielt Körperstellen treffen und bis zu fünf Pfeile für eine Salve vorbereiten. Beim halb gedrückten Trigger bleibt sie dagegen beweglicher und feuert mehrere Pfeile auf kurze Distanz ab. Verschiedene Pfeiltypen sowie austauschbare Serpent Scales sollen weitere Möglichkeiten eröffnen und unterschiedliche Spielstile unterstützen.
Neben dem Bogen lassen sich auch Fayes Schwert, Rüstung und sogenannte Catalysts anpassen. Letztere dienen dazu, die Magie des sogenannten „Everywhen“ zu kanalisieren. Die Clips gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.
Bis zum Start dauert es noch ein paar Monate. Zumindest eine Frage können sich Fans physischer Spiele nun aber endgültig sparen: Ja, God of War Laufey wird auf Disc erhältlich sein.
via PlayStationBlog, Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica
4 Kommentare
da es noch 2027 kommt und nicht erst erst 2028 war es eigentlich klar das es auf disk kommt zu mal sie es schon gesagt hatten bin mal auf die edition gespannt ne figur von ihr wäre sicherlich was würde zu der von teil 1 CE passen die bei mir ein richtige emotionale status hat die CE hatte mir mein vater vor sein tot als letezs geburtstag geschenk geschenkt und im game dreht es sich auch um vater und so daher ist die figur für mich was ganz besonderes..
Wäre schön, wenn es diese Garantie gäbe, aber leider haben schon GTA VI und FF7 Revelation gezeigt, dass ein Disc Release nicht selbstverständlich ist. Entsprechend erleichtert bin ich zu hören, das GoW Laufey ein positives Gegenbeispiel wird und hoffentlich werden andere Veröffentlichungen 2027 ebenfalls einen Disc-Release anstreben, solange das noch möglich ist.
Ansonsten hoffe ich, dass du eine CE bekommen kannst.
Wir reden hier aber von Multi-Discs Release. Bei GTA VI würde ich nen nachträglichen Disc-Release (oder einen Teil Disc-Release wie bei FFVII) nicht ausschließen. FFVII Revelation erscheint, technisch gesehen, auf Disc. Nur halt nicht komplett.
Ich bezweifle, dass Sony irgendwas damit bereits jetzt zu tun hat, wenn irgendwelche Publisher zu geizig sind, ein komplettes Spiel auf mehrere Discs zu pressen. Wobei ich es natürlich rein wirtschaftlich irgendwo verstehen kann. Traut man den Aussagen von Hamaguchi, möchte man wegen der Disc keine Kompromisse eingehen und das Spiel hätte wohl nicht erneut auf 2 Discs gepasst. Das gleiche Szenario wird es bei GTA VI geben. Aktuell ist ja der Story-Mode von der Current-Gen Version von GTA V ja bereits weit über 100 Gigabyte groß.
Ich bezweifle, dass GoW die 90 Gigabyte weit überschreiten wird. Und selbst dann hat man noch nen Puffer. Es passt also dann problemlos auf eine einzige Disc. Aber auch hier gilt natürlich, bis es keine offizielle Bestätigung gibt: Disc ja, aber auch das komplette Spiel drauf? Ich denke schon, aber man kann ja nie wissen.
Santa Monica hat den Disc-Release ja auch schon mit trockenem Humor ja vor einiger Zeit schon mehr oder weniger verkündet. Ich glaube, da gab es dann nie große Zweifel. Ich bin sogar der Meinung, sofern Sony an den aktuellen Plänen festhält (ich kann mir nach wie vor ne neue Gnadenfrist vorstellen), werden die bis zum Doomsday auch ihre Spiele physisch und vollständig auf einer Disc veröffentlichen. Bei allen anderen Publishern wäre ich mir da eben nicht so sicher.
Sony Third Party Partner sollen ja angeblich ne Umfrage erhalten haben, wie sie zum Disc-Aus stehen. Ich denke, die Leute würden überrascht sein, wenn da mal die Ergebnisse ans Licht kommen^^ Wobei es eben auch noch etliche AA-Publisher geben wird, die sich dafür einsetzen würden, weil eben ne große Käuferschaft auch auf das Medium setzt.
ja klar garantiert ist nix mehr aber kurz nach der ankündigung wurde ja schon von denene gesagt und ja ich hoff es auch bis jetzt zwar noch nix angekündigt aber könnte noch immer