Nach den letzten Wochen fast schon überraschend: God of War Laufey kommt noch auf Disc

Eigentlich sollte es selbstverständlich sein. Eigentlich. Nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen und Monate ist aber selbst das inzwischen eine Nachricht wert: God of War Laufey wird auch als physische Version erscheinen.

Dass eine solche geplant ist, hatten die Entwickler zwar bereits seit geraumer Zeit kommuniziert. Mit den jetzt veröffentlichten Details zu den verschiedenen Editionen haben wir es aber noch einmal schwarz auf weiß: In den offiziellen Angaben wird ausdrücklich (wenn auch nur in einer Fußnote) eine physische Standard Edition erwähnt.

Die Vorbestellungen für das neue Abenteuer von Santa Monica Studio starten am 29. September um 16 Uhr deutscher Zeit. God of War Laufey selbst erscheint am 16. Februar 2027 exklusiv für PS5.

Faye bekommt auch einen ziemlich wandelbaren Bogen

Wer vorbestellt, erhält unter anderem das Last Wish Armor Set, eine kosmetische Variante für Phranque (der Würfel) sowie ein Ressourcenpaket. Daneben wird eine Digital Deluxe Edition mit weiteren Rüstungs- und Waffendesigns, Ressourcen, einem digitalen Mini-Artbook und dem Soundtrack angeboten.

Passend dazu gibt es auch etwas neues Gameplay zu sehen. Im Mittelpunkt steht diesmal Fayes Serpent Bow, ein verzauberter Bogen in Form einer Schlange. Dieser lässt sich sowohl präzise auf Distanz als auch deutlich schneller aus der Hüfte einsetzen.

Mit vollständig gedrücktem Zieltrigger kann Faye gezielt Körperstellen treffen und bis zu fünf Pfeile für eine Salve vorbereiten. Beim halb gedrückten Trigger bleibt sie dagegen beweglicher und feuert mehrere Pfeile auf kurze Distanz ab. Verschiedene Pfeiltypen sowie austauschbare Serpent Scales sollen weitere Möglichkeiten eröffnen und unterschiedliche Spielstile unterstützen.

Neben dem Bogen lassen sich auch Fayes Schwert, Rüstung und sogenannte Catalysts anpassen. Letztere dienen dazu, die Magie des sogenannten „Everywhen“ zu kanalisieren. Die Clips gibt es auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Bis zum Start dauert es noch ein paar Monate. Zumindest eine Frage können sich Fans physischer Spiele nun aber endgültig sparen: Ja, God of War Laufey wird auf Disc erhältlich sein.

via PlayStationBlog, Bildmaterial: God of War Laufey, Sony Interactive Entertainment, Santa Monica