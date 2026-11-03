Eine kleine Änderung am Geldbeutel in Zelda: Ocarina of Time wirft eine große Frage auf

Nur noch zwei Tage, dann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. In den vergangenen Wochen haben wir bereits zahlreiche kleinere und größere Änderungen am Remake kennengelernt. Einige davon sollen das Abenteuer vor allem komfortabler machen.
Dazu gehört auch eine Anpassung am Geldbeutel von Link. Während wir im Nintendo-64-Original zu Beginn lediglich 99 Rubine mit uns herumtragen konnten, sind es laut IGN (via Kotaku) in der Neuauflage direkt 200 Rubine. Klingt zunächst nach einer ziemlich praktischen Verbesserung, oder?
Allerdings wirft diese Änderung eine interessante Frage auf, wie auch GameRant anmerkt. Denn eigentlich mussten wir uns genau diese Erweiterung im Original erst verdienen. Es folgen leichte Spoiler für das Original. Wer das Abenteuer vollkommen unvoreingenommen erleben möchte, sollte jetzt aufhören zu lesen.
Was passiert jetzt mit den Goldenen Skulltulas?
Wer Ocarina of Time kennt, dürfte sich noch gut an die 100 Goldenen Skulltulas erinnern, die überall in Hyrule versteckt waren. Für jede besiegte Spinne gab es ein Symbol, das wir bei der verfluchten Familie in Kakariko gegen verschiedene Belohnungen eintauschen konnten.
Bereits nach zehn gesammelten Symbolen erhielten wir im Original die Große Geldbörse, mit der Link statt 99 nun 200 Rubine tragen konnte. Nach 30 Symbolen folgte die noch größere Geldbörse mit Platz für 500 Rubine.
Doch genau hier liegt das Problem: Wenn Link im Remake von Anfang an 200 Rubine tragen kann, wäre die ursprüngliche Belohnung für zehn Goldene Skulltulas praktisch überflüssig.
Nintendo hat bislang nicht verraten, ob und wie diese Belohnung angepasst wurde. Denkbar wäre beispielsweise, dass die größere Geldbörse früher freigeschaltet wird oder eine komplett neue Belohnung ihren Platz einnimmt. Bestätigt ist davon allerdings nichts.
Vielleicht gibt es sogar neue Belohnungen
Dass Nintendo bei der Neuauflage nicht einfach alles beim Alten belässt, wissen wir bereits. Unter anderem wurde eine zusätzliche Flasche eingeführt und Link kann einen Händler-Deku mit einem neuen item beschwören.
GameRant hofft deshalb, dass Nintendo auch die Belohnungen der Skulltula-Suche überarbeitet hat. Schließlich war gerade die letzte Belohnung im Original nicht sonderlich aufregend: Wer alle 100 Goldenen Skulltulas sammelte, erhielt als Dankeschön lediglich die Möglichkeit, sich wiederholt 200 Rubine abzuholen.
Ob Nintendo hier nachgebessert hat, bleibt abzuwarten. Ebenso ist noch unklar, ob die Fundorte der Goldenen Skulltulas verändert wurden oder ob uns die Neuauflage mit weiteren Überraschungen erwartet.
Lange müssen wir uns jedenfalls nicht mehr gedulden. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.
via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
4 Kommentare
Das ist nun kein Sarkasmus: Aber hier könnte doch wieder die fünfte Flasche ins Spiel kommen
Denn jetzt kann man 5 Flaschen befüllen. Es wird wohl eine neue Trank-Variation geben, wenn man den Previews glauben schenken darf. Das heißt: Mit ner noch größeren Geldbörse kann man mehr Tränke kaufen und somit mehr Flaschen auffüllen.
Ich würde mir wirklich wünschen, dass man irgendwie die Belohnungen der goldenen Skulltulas geändert hat, da die nie so wirklich cool waren mit Ausnahme des Herzteils, wenn man 50 Skulltulas gesammelt hat.
Tatsächlich wüsste ich nicht, was man mit noch mehr Rubinen im Remake anfangen soll, da die Rubine halt nie einen großen Nutzen hatten und lediglich zu Beginn für etwas Ausrüstung ganz wichtig sind.
Dennoch gehe ich davon aus, dass Link einfach eine noch größere Geldbörse als Belohnung erhalten wird und man da keine ganz neue Belohnung nun hinzugefügt hat.
This!
Sie müssten echt für mehr Rubin Sinks sorgen, wenn man mehr mit sich tragen kann. Ocarina of Time ist da echt einer der schlimmeren Fälle in Zelda, wo Rubine schon sehr früh praktisch wertlos werden. Die größte Senke sind die Wundererbsen, die man aber schon nach Zoras Reich alle haben kann. Und da ists auch ein wenig zweifelhaft, wie wichtig die überhaupt sind, weil man an manchen Orten dafür auch kaum was kriegt xD
Eine neue Option gäbe es ja. Wer mehrfach am Quiz über das Handy via Zelda NOTES teilnehmen möchte, kann auch dort seine ersparten Rubine versenken. Vielleicht nicht die beste Lösung, aber immerhin.
Was will mit Zelda Notes ist zur teil Unönitg habe Orignal und 3DS Remake Mehr als 30 mal durchspiele auf PC und N64 und 3DS