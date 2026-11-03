Eine kleine Änderung am Geldbeutel in Zelda: Ocarina of Time wirft eine große Frage auf

Nur noch zwei Tage, dann erscheint The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2. In den vergangenen Wochen haben wir bereits zahlreiche kleinere und größere Änderungen am Remake kennengelernt. Einige davon sollen das Abenteuer vor allem komfortabler machen.

Dazu gehört auch eine Anpassung am Geldbeutel von Link. Während wir im Nintendo-64-Original zu Beginn lediglich 99 Rubine mit uns herumtragen konnten, sind es laut IGN (via Kotaku) in der Neuauflage direkt 200 Rubine. Klingt zunächst nach einer ziemlich praktischen Verbesserung, oder?

Allerdings wirft diese Änderung eine interessante Frage auf, wie auch GameRant anmerkt. Denn eigentlich mussten wir uns genau diese Erweiterung im Original erst verdienen. Es folgen leichte Spoiler für das Original. Wer das Abenteuer vollkommen unvoreingenommen erleben möchte, sollte jetzt aufhören zu lesen.

Was passiert jetzt mit den Goldenen Skulltulas?

Wer Ocarina of Time kennt, dürfte sich noch gut an die 100 Goldenen Skulltulas erinnern, die überall in Hyrule versteckt waren. Für jede besiegte Spinne gab es ein Symbol, das wir bei der verfluchten Familie in Kakariko gegen verschiedene Belohnungen eintauschen konnten.

Bereits nach zehn gesammelten Symbolen erhielten wir im Original die Große Geldbörse, mit der Link statt 99 nun 200 Rubine tragen konnte. Nach 30 Symbolen folgte die noch größere Geldbörse mit Platz für 500 Rubine.

Doch genau hier liegt das Problem: Wenn Link im Remake von Anfang an 200 Rubine tragen kann, wäre die ursprüngliche Belohnung für zehn Goldene Skulltulas praktisch überflüssig.

Nintendo hat bislang nicht verraten, ob und wie diese Belohnung angepasst wurde. Denkbar wäre beispielsweise, dass die größere Geldbörse früher freigeschaltet wird oder eine komplett neue Belohnung ihren Platz einnimmt. Bestätigt ist davon allerdings nichts.

Vielleicht gibt es sogar neue Belohnungen

Dass Nintendo bei der Neuauflage nicht einfach alles beim Alten belässt, wissen wir bereits. Unter anderem wurde eine zusätzliche Flasche eingeführt und Link kann einen Händler-Deku mit einem neuen item beschwören.

GameRant hofft deshalb, dass Nintendo auch die Belohnungen der Skulltula-Suche überarbeitet hat. Schließlich war gerade die letzte Belohnung im Original nicht sonderlich aufregend: Wer alle 100 Goldenen Skulltulas sammelte, erhielt als Dankeschön lediglich die Möglichkeit, sich wiederholt 200 Rubine abzuholen.

Ob Nintendo hier nachgebessert hat, bleibt abzuwarten. Ebenso ist noch unklar, ob die Fundorte der Goldenen Skulltulas verändert wurden oder ob uns die Neuauflage mit weiteren Überraschungen erwartet.

Lange müssen wir uns jedenfalls nicht mehr gedulden. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo