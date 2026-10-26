Zelda: Ocarina of Time gibt euren überschüssigen Rubinen im Remake einen neuen Zweck

Wer The Legend of Zelda: Ocarina of Time schon häufiger durchgespielt hat, kennt das Problem vermutlich: Irgendwann ist Links Geldbörse prall gefüllt, aber so richtig weiß man nicht mehr, wohin mit den ganzen Rubinen.

Zwar lassen sich davon Tränke, Pfeile und andere nützliche Gegenstände kaufen, doch gerade gegen Ende des Abenteuers gibt es oft kaum noch einen Grund, sein hart verdientes Geld auszugeben.

Das kommende Remake für Nintendo Switch 2 (schnappt euch die Erstauflage mit geprägtem Foil-Cover bei Amazon*) schafft nun eine zusätzliche Möglichkeit, Rubine loszuwerden. Allerdings findet diese nicht direkt in Hyrule statt.

Über 2.000 Fragen für Zelda-Fans

Wie Nintendo bereits vorgestellt hat, erhält das Remake über Zelda Notes eine neue Quizfunktion. Diese lässt sich über die Nintendo-Switch-App auf dem Smartphone aufrufen und soll mehr als 2.000 Fragen rund um Ocarina of Time bieten.

Dabei können Fans ihr Wissen über Links Abenteuer auf die Probe stellen. Interessant ist allerdings, wie Nintendo die Teilnahme geregelt hat.

Ein Quizversuch pro Tag ist kostenlos. Wer häufiger teilnehmen möchte, kann dafür die im Spiel gesammelten Rubine ausgeben. Damit erhalten die zahlreichen Rubine, die sich im Laufe des Abenteuers ansammeln, tatsächlich einen zusätzlichen Verwendungszweck. Wie viele Rubine ein weiterer Versuch kostet, geht aus den bisherigen Informationen allerdings nicht hervor.

Eine gute Idee, aber auch eine verpasste Chance?

Genau hier setzt auch die Kritik von GameRant an. Schließlich ist es zwar eine nette Idee, die gesammelten Rubine für zusätzliche Quizrunden einzusetzen. Allerdings müssen SpielerInnen dafür ihr Smartphone zur Hand nehmen, statt das Geld direkt innerhalb der Spielwelt auszugeben.

Gerade weil Nintendo das Remake an einigen Stellen erweitert, wären zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten durchaus interessant. Neue Geschäfte, Ausrüstungsgegenstände oder Minispiele könnten schließlich ebenfalls dafür sorgen, dass sich das Sammeln von Rubinen länger lohnt.

Ob Nintendo solche Neuerungen möglicherweise noch in der Hinterhand hat, bleibt abzuwarten. Ocarina of Time, das ihr hier bei Amazon* und im Nintendo Store* vorbestellen könnt, erscheint am 5. November 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2.

via GameRant, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo