Diese großen Neuerungen sollen „Pokémon-Pocket“ bald wieder in die Spur bringen

Seit 2024 ist das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket eines der beliebtesten Mobile-Games weltweit. In letzter Zeit hat es jedoch mit starker Konkurrenz zu kämpfen – und flog kurzzeitig sogar aus den Top 10 der beliebtesten Gacha-Spiele.

The Pokémon Company hat jetzt eine große Änderung für den Zeitplan von Booster-Packs angekündigt sowie weitere Anpassungen, die das gesamte Spiel verbessern sollen. Zuletzt war DeNa, der Co-Entwickler des Spiels, über den Einnahmenrückgang verwundert und kündigte bereits Änderungen an.

Das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket verzeichnete einen Rückgang der monatlichen Spielerinnen und Spieler um 41 Prozent von 39 Millionen auf 23 Millionen in nur einem Jahr, wie wir schon im August berichteten. Nun hat man sich also Gedanken gemacht.

Kommende Änderungen

Als eine Stärke des Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wurde stets die hohe Spielerbindung angenommen – und als eine Schwäche die geringen Einnahmen pro SpielerIn. In einem Entwicklerbrief auf Twitter bestätigte DeNa eine Änderung in Bezug auf die Häufigkeit von Booster-Pack-Veröffentlichungen.

Die neuen Booster-Packs wurden über eine lange Zeit etwa alle vier Wochen veröffentlicht. Das Problem: Spielerinnen und Spieler hatten in dieser kurzen Zeit Probleme, ganze Kartensets abzuschließen. Das war offensichtlich demotivierend. Beginnend mit der C-Serie verlängert man die Intervalle zur Veröffentlichung der Booster-Packs auf sechs Wochen.

Auch das Erhalten der immersiven Karten ändert sich. Bisher war das Öffnen von Booster-Packs der einzige Weg, diese Karten zu erhalten. Neue Event-Missionen werden bald ebenfalls ermöglichen, neue 1-Stern-Promo-Karten zu erhalten. Diese Missionen laufen drei Wochen lang.

Außerdem wird es bald ein spezielles Starter-Pack geben, das dem Namen gerecht wird. Das Starter-Pack enthält 10 Booster-Packs und konzentriert sich auf die Starter-Pokémon aus jeder der neun Regionen der Hauptspiele. Diese Special Packs benötigen allerdings spezielle Ausdauer-Ressourcen.

Kämpfe werden geändert

Spielerinnen und Spieler, die Probleme beim Deckbau haben, werden ebenfalls von den Änderungen profitieren. Community-Decks ermöglichen es, beliebte Decks oder häufig genutzte Decks von Freunden zu sehen. Diese kann man dann mit den eigenen Karten leicht nachbauen, um Spielern zu helfen, die Schwierigkeiten beim Deckbau haben. Zudem wird es neue Miet-Decks geben, die weniger Einschränkungen haben werden.

Die C1-Erweiterung von Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket wird voraussichtlich am 30. Oktober erscheinen. Weitere Informationen über die C2- und C3-Erweiterungen folgen in den kommenden Wochen.

via GameRant, Bildmaterial: Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, The Pokémon Company, DeNA, Creatures Inc.