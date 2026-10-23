Es gibt eine erfreuliche Nachricht für deutsche „Professor Layton“-Fans

Gute Nachrichten für alle Layton-Fans! Nachdem etwas Unklarheit herrschte, hat Entwickler Level-5 nun bestätigt, dass Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes auch eine deutsche Sprachausgabe erhalten wird.
Damit bleibt die beliebte Rätselreihe ihrer Tradition treu. Schließlich wurden mit Ausnahme des allerersten Ablegers alle bisherigen Hauptspiele auch auf Deutsch vertont. Und gerade die vertrauten Stimmen von Professor Layton (Mario Hassert) und Luke (Sophia Längert) gehören für viele Fans einfach zum Spielerlebnis dazu.
Gleich neun Sprachausgaben bestätigt
Wie Level-5 in einer neuen Mitteilung erklärt, habe man die Fragen und Sorgen der Community bezüglich der verfügbaren Sprachen wahrgenommen.
Nun steht fest: Neben Deutsch werden auch Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Mandarin sowie britisches und amerikanisches Englisch als Sprachausgaben angeboten.
Die Entwickler arbeiten derzeit an den letzten Feinheiten des Spiels und versprechen, schon bald weitere Neuigkeiten zu teilen.
Das große Rätsel-Comeback im Dezember
Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam.
Damit kehrt die Reihe nach rund 13 Jahren endlich mit einem neuen Hauptspiel zurück. Für die zahlreichen Rätsel zeichnet diesmal die japanische Rätselschmiede QuizKnock verantwortlich. Laut Level-5 soll das Abenteuer sogar die bislang größte Anzahl an Rätseln innerhalb der Reihe bieten.
Die Handlung spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die verlorene Zukunft. Gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Luke reist der Professor in die amerikanische Stadt Steam Bison, in der fortschrittliche Dampftechnologie für einen regelrechten Entwicklungsschub gesorgt hat.
Natürlich lässt auch ein mysteriöser Vorfall nicht lange auf sich warten, der das Duo in ein neues Abenteuer verwickelt.
Wer sich schon jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, kann einen Blick auf das Demo-Material von der diesjährigen Tokyo Game Show werfen.
Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5
2 Kommentare
Sehr löblich! Freue mich, dass es auch eine deutsche Sprachausgabe geben wird. Die vertrauten Stimmen gehören für mich einfach zu Layton dazu. Fände es außerdem schön, wenn die älteren Teile ihren Weg auf die Switch 2 finden würden. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Level-5 eher Remakes plant, bei denen man die Rätsel und die Bedienung an einen einzelnen Bildschirm anpasst. Gerade bei den DS-Teilen wäre das vermutlich sinnvoller, als sie einfach nur zu portieren. Teil 1 ist ja schon angekündigt.
Das freut mich! Auch wenn leider bisher immer nur ein kleiner Teil des Spiels vertont war, tragen die Stimmen doch sehr viel zu den Charakteren und der Atmosphäre bei. Schön, dass hier nicht gespart wird, sondern das beste für die Fans geboten wird.
Definitiv. Der Trailer zum Remake des 1ten Teils war schon eine deutlich Aufwertung des Originals, auch wenn das natürlich weiterhin seinen Charme hat. Und beim Gameplay war es insofern einfach, als dass sie die beiden Bildschirme des DS auf der viel größeren Switch locker nebeneinander legen konnten. An Komfort dürfte man nichts einbüßen, wenn die Anleitung bequem neben dem Rätsel abgebildet ist. Nur die Bedienung stelle ich mir bei den kleinen Elementen der Rätsel mit dem Touchpen schon praktischer vor als mit den blanken Finger.^^