Es gibt eine erfreuliche Nachricht für deutsche „Professor Layton“-Fans

Gute Nachrichten für alle Layton-Fans! Nachdem etwas Unklarheit herrschte, hat Entwickler Level-5 nun bestätigt, dass Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes auch eine deutsche Sprachausgabe erhalten wird.

Damit bleibt die beliebte Rätselreihe ihrer Tradition treu. Schließlich wurden mit Ausnahme des allerersten Ablegers alle bisherigen Hauptspiele auch auf Deutsch vertont. Und gerade die vertrauten Stimmen von Professor Layton (Mario Hassert) und Luke (Sophia Längert) gehören für viele Fans einfach zum Spielerlebnis dazu.

Gleich neun Sprachausgaben bestätigt

Wie Level-5 in einer neuen Mitteilung erklärt, habe man die Fragen und Sorgen der Community bezüglich der verfügbaren Sprachen wahrgenommen.

Nun steht fest: Neben Deutsch werden auch Japanisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Koreanisch, Mandarin sowie britisches und amerikanisches Englisch als Sprachausgaben angeboten.

Die Entwickler arbeiten derzeit an den letzten Feinheiten des Spiels und versprechen, schon bald weitere Neuigkeiten zu teilen.

Das große Rätsel-Comeback im Dezember

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam.

Damit kehrt die Reihe nach rund 13 Jahren endlich mit einem neuen Hauptspiel zurück. Für die zahlreichen Rätsel zeichnet diesmal die japanische Rätselschmiede QuizKnock verantwortlich. Laut Level-5 soll das Abenteuer sogar die bislang größte Anzahl an Rätseln innerhalb der Reihe bieten.

Die Handlung spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Professor Layton und die verlorene Zukunft. Gemeinsam mit seinem treuen Begleiter Luke reist der Professor in die amerikanische Stadt Steam Bison, in der fortschrittliche Dampftechnologie für einen regelrechten Entwicklungsschub gesorgt hat.

Natürlich lässt auch ein mysteriöser Vorfall nicht lange auf sich warten, der das Duo in ein neues Abenteuer verwickelt.

Wer sich schon jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, kann einen Blick auf das Demo-Material von der diesjährigen Tokyo Game Show werfen.

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5