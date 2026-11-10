Razer bringt „Pokémon Pixel Art“-Kollektion heraus, aber das „Fangen“ wird hier schwierig

Razer und The Pokémon Company haben in der Vergangenheit schon mehrere Produkte gemeinsam veröffentlicht. Die Kollaborationen sind offensichtlich von Erfolg gekrönt. Also geht es weiter: Diesmal wird es eine neue „Pokémon Pixel Art“-Kollektion.

Die Kollektion um die ursprünglichen 151 Pokémon im Pixel-Art-Stil erscheint jedoch vorerst nur in China. Dort sind bereits seit Oktober erste Vorbestellungen möglich. Viele Razer-Kooperationen erschienen nach einiger Zeit auch im Westen, doch bisher gibt es leider keine Anzeichen in den westlichen Razer-Shops.

Vorbestellt werden können in China eine Gaming-Maus Razer Viper V4 Pro für 1.399 chinesische Yuan (ca. 190 Euro) sowie die mechanische Tastatur Razer BlackWidow V4 Pro mit thematischen Keycaps für 2.499 chinesische Yuan, etwa 330 Euro.

Außerdem gibt es die passende Gaming-Mausunterlage, auf der viele bekannte Pokémon zu finden sind, für 299 chinesische Yuan, was etwa 40 Euro entspricht. Ein neuer Gaming-Stuhl mit Pixel-Branding und Pokémon auf der Rückseite kostet 2.799 chinesische Yuan, ca. 370 Euro. Ein Beitrag bei Weibo stellt die Produkte vor.

Behaltet den deutschen Razer-Store* und die entsprechenden Social-Media-Kanäle im Auge, falls ihr an der Kollektion interessiert seid. Ansonsten bleibt euch zumindest die kürzlich veröffentlichte Kooperation mit mehreren Produkten im putzigen „Pikachu & Evoli“-Style. Hier werdet ihr im Amazon-Store* von Razer fündig.

Produktbilder.

via GoNintendo, Tech Power Up, Bildmaterial: The Pokémon Company, Razer