Zelda und EA Sports FC 25 sorgen für die stärkste deutsche Verkaufswoche des Jahres

Letzte Woche blickten wir noch auf die bisher schwächste Verkaufswoche des deutschen Handels 2024 zurück. In der zurückliegenden Woche resümiert GfK Entertainment jetzt die bislang stärkste Verkaufswoche des Jahres 2024. Dafür sorgte neben EA Sports FC 25 natürlich vor allem Zelda: Echoes of Wisdom.

EA Sports FC 25 erreichte dabei den besten Verkaufsstart seit EA Sports FC 24 vor einem Jahr. Deutschland bleibt Fußballland. Der Kracher von EA landet den Hattrick: Jude Bellingham und Co. verdrängen Astro Bot in den PS5-Charts von Platz eins und Warhammer 40,000: Space Marine 2 vom Xbox-Thron. Außerdem steigt EA Sports FC 25 auf Platz eins der PS4-Charts ein.

Farbenfroh startet auch Disney Epic Mickey: Rebrushed. Es landet auf Platz drei der PS5-Rankings hinter Astro Bot. In der Switch-Auswertung kommt EA Sports FC 25 allerdings nicht an Zelda: Echoes of Wisdom vorbei, welches souverän die Spitze erobert. Hier landet Disney Epic Mickey: Rebrushed auf Rang sechs.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo