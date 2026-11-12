Es steht fest: Diese deutsche Stadt darf sich auf Zelda 40th Anniversary Concert freuen

Schon die ersten Töne zu Beginn der speziellen Zelda-Direct im September dürften bei so manchem Fan für Gänsehaut gesorgt haben. Wer die Musik aus The Legend of Zelda einmal mit einem großen Orchester live erleben möchte, bekommt 2027 die passende Gelegenheit.

Nintendo kündigte nämlich eine Welttournee des The Legend of Zelda 40th Anniversary Concert an. Mit den Tourdaten hielt man sich zur ersten Ankündigung noch bedeckt, doch einige Tage später konnte man einen Auftritt in Deutschland bestätigen.

Heute nun erfahren wir, in welcher Stadt das deutsche Zelda-Konzert stattfindet. Nintendo hat die Tourdaten für Deutschland und Frankreich konkretisiert. Während sich Franzosen auf nach Paris machen, pilgern deutsche Fans am 10. und 11. September 2026 nach Frankfurt. Das bestätigt auch: Es gibt zwei Konzertabende. Gespielt wird übrigens vom Frankfurt Radio Symphony Orchester in der Alten Oper.

Der Tourstart erfolgt am 23. Januar 2027 in Tokio, bevor die Tour anschließend durch Nordamerika, Europa und Australien zieht. Für den Auftakt zur Europatour gab es mit dem 3. April (London) auch schon ein Datum. Stockholm, Edinburgh und Glasgow stehen als weitere europäische Standorte fest. Italien und Spanien folgen.

Tickets für Rom und Amsterdam gibt es ab morgen, 13 Uhr. Der Sturm auf die Tickets für Frankfurt beginnt später, Nintendo wird den Termin über Zelda Concerts bekannt geben. Bis dahin könnt ihr in Ruhe Zelda: Ocarina of Time weiterspielen, das sich weltweit schon über 5,2 Millionen Mal verkauft hat und in Deutschland den besten Handelsstart seit dreieinhalb Jahren hinlegte!

Die neuen Tourdaten:

Bildmaterial: Nintendo