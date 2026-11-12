Inspiriert von Super Mario RPG und mehr: Handgezeichnetes RPG erreicht sein Kickstarter-Ziel

Die Kickstarter-Kampagne zu Toada Brava hat ihr Finanzierungsziel erreicht – noch bleiben euch drei Tage, um das handgezeichnete RPG ebenfalls zu unterstützen. Stretch Goals gibt es über Community-Meilensteine (dazu zählen auch Wishlists und Social-Media-Follower) auch noch zu erreichen.

Aber vielleicht gefällt euch auch einfach die Prämisse und das bisher gezeigte Material zu Toada Brava so gut, dass ihr dem südamerikanischen Entwickler helfen möchtet. Mateus Grazina hat sich vorgenommen, ein JRPG zu erschaffen, das sich wie ein Cartoon spielt.

Geprägt sein soll das Spiel von brasilianischer Folklore. Als Inspirationen zitiert Mateus Grazina klassische JRPGs wie Dragon Quest, Chrono Trigger, Super Mario RPG und Breath of Fire, die durch ihr Design eine Verbindung zu Anime aufgebaut haben.

Das rundenbasierte Gameplay könnt ihr euch mit einer spielbaren Demo bei Steam bereits zu Gemüte führen. Die Geschichte handelt von Kako, einem freundlichen kleinen Affen, dessen Mutter inhaftiert wird, nachdem sie den Herzog ins Gesicht geschlagen hat. Selbiger hatte versucht, ihr Land zu beschlagnahmen, um dort nach Gold zu schürfen.

Sensible Themen

„Entschlossen, sie zu retten, bricht Kako in das Anwesen des Herzogs ein, wird jedoch selbst gefangen genommen und ins Gefängnis geworfen. Kako muss neue Verbündete finden und eine Truppe zusammenstellen, die ihm hilft, sich der bevorstehenden Bedrohung zu stellen“, heißt es weiter.

Toada Brava will nicht nur Cartoons aufgreifen, sondern auch wichtige und tiefgreifende Themen: Kolonialisierung, Imperialismus, Rebellion und Volkswiderstand sowie historische und soziale Probleme spielen eine Rolle. Die Kickstarter-Kampagne zu Toada Brava findet ihr hier!

Ein Trailer:

Bildmaterial: Toada Brava, Mateus Grazina