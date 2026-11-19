Im März hatte Shinji Mikami sein neues Studio Unbound Games vorgestellt. Zuvor hatte Mikami bei Tango Gameworks unter anderem The Evil Within erschaffen. Doch ausgerechnet nach dem in der Breite wahrscheinlich am meisten beachteten Spiel Hi-Fi Rush musste Tango Gameworks schließen – bevor Krafton das Studio wiederbelegte. Andere Geschichte.

Welches neue Spiel uns vom „Resident Evil“-Schöpfer Mikami erwartet, das wissen wir noch gar nicht. Aber bei „Stellar Blade“-Entwickler Shift Up hat man ganz offensichtlich schon genug gesehen. Im April gaben beide Studios bekannt, dass man zukünftig gemeinsame Wege geht.

Wohin diese Wege führen, wird Mikami wahrscheinlich bald aufzeigen. Denn wie Mikami in einem aktuellen Podcast erklärt, soll sein neues Spiel noch 2027 erscheinen. Das hat der japanische Muttersprachler Genki übersetzt.

Ansonsten wissen wir über das neue Spiel bisher wenig bis nichts. Mikami sagt weiterhin, es werde ein kleines Spiel sein, aber es werde ein ziemlich lustiges und neues Spiel sein. Unbound beschrieb sich selbst als „vollständig unabhängiges Unternehmen, das hochwertige Spiele für Endverbraucher entwickelt und originelle AAA-Titel kreiert“.

Bildmaterial: Unbound Games, Shift Up