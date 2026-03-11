Der Schöpfer von Resident Evil enthüllt sein neues Studio – das Debütprojekt ist in Arbeit

Jetzt ist es offiziell: Shinji Mikamis neues Studio hört auf den Namen Unbound Games und das erste Projekt ist in Produktion. Der Branchenveteran gilt als Schöpfer von Resident Evil – das gerade ein neues Hoch feiert. Nach seinem Weggang von Capcom etablierte er mit Hideki Kamiya PlatinumGames und später Tango Gameworks, das er 2023 verließ, um abermals einen neuen Pfad einzuschlagen.

Wie dieser aussieht, ist nun bekannt. Unbound Games beschäftigt rund 50 Mitarbeitende und plant, auf etwa 150 zu wachsen. Das Unternehmen beschreibt sich selbst als „vollständig unabhängiges Unternehmen, das hochwertige Spiele für Endverbraucher entwickelt und originelle AAA-Titel kreiert“.

Viele Veteranen an Bord

Laut Stellenanzeigen entwickelt Unbound aktuell ein hochwertiges Original-IP-Projekt für PS5, Xbox und PCs auf Basis der Unreal Engine 5. Auf der Webseite heißt es, die Mitarbeitenden hätten bereits an Marken wie Silent Hill, Resident Evil, Shadow of the Colossus und Hi-Fi Rush mitgewirkt.

Einer der namentlich genannten Mitarbeiter ist Masato Kimura, Produzent von Ghostwire: Tokyo und Hi-Fi Rush und langjähriger Mitarbeiter von Mikami, der unter anderem an Devil May Cry, Resident Evil und PN.03 mitgearbeitet hat.

In einem Interview auf der Unternehmenswebsite wurde Kimura gefragt, was er über Unbounds Debüttitel verraten könne. „Ich kann noch keine Details preisgeben, aber es ist ein AAA-Titel“, sagt er. „Ehrlich gesagt wäre es jedoch schwierig, in Japan die gleiche Art von Arbeit zu leisten wie bei internationalen AAA-Titeln, deren Entwicklung Hunderte von Milliarden Yen und Hunderte von Mitarbeitern über fünf bis sieben Jahre erfordert.“

Kimura erklärt: „Deshalb streben wir AAA-Qualität und AA-Inhalte an. Wir entwickeln also einen Titel, der ein umfassendes Spielerlebnis bietet und euch vollständig in seine Welt eintauchen lässt.“ Wann wir mit dem Debüt von Unbound Games rechnen dürfen, steht aktuell noch in den Sternen.

